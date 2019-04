Lancia no ha mort (encara)

El nou CEO del grup FCA, el nord-americà Mike Manley, va afirmar la setmana passa a la premsa italiana que el futur de Lancia sembla una mica més estable que ara fa uns mesos, assegurant que no té cap intenció de tancar la mítica marca piemontesa.

Ara bé, la trista realitat de Lancia –una de les marques amb un historial més brillant de la història- és que actualment només ven un model al mercat italià, i que no en comercialitza cap més fora de les fronteres del país transalpí.

Sigui com sigui el 2018 va ser un any raonablement bo per a Lancia, amb més de 45.000 unitats venudes del Ypsilon, el seu únic model en venda. El bon resultat comercial de Lancia a Itàlia, amb un model amb uns quants anys en el mercat, pot animar al grup FCA a comercialitzar un segon model de Lancia al mercat italià en el cas de tenir fons suficients per efectuar una inversió en aquest segon model.

En cas d'arribar a fabricar-se, el segon model de Lancia només es vendria al mercat italià

Tot i que les intencions de Manley no siguin una realitat en ferm han generat un fort ressò al país, i alguns analistes s’han atrevit a apuntar que el segon model de Lancia que només es comercialitzaria a Itàlia podria ser una variant del 500X/Renegade que el grup FCA fabrica a Melfi, a la regió de Potenza, al sud d’Itàlia.

Amb tot, l’anunci del CEO del grup FCA és un pas endavant respecte els plans de Sergio Marchionne, que mai va voler fer un gest per fer renéixer la mítica marca torinesa i mantenir viu el seu llegat comercial i esportiu.