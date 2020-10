El Lamborghini de la policia italiana que salva vides

Que Itàlia és un país que viu amb passió el món del motor i la velocitat no és res nou, però vist des d’aquesta riba del mar Mediterrani pot semblar estrany i extravagant que la policia italiana faci servir superesportius de Lamborghini per fer diverses tasques policials. Res més lluny de la realitat, però: ja fa anys que la policia italiana fa servir cotxes esportius per poder mantenir el ritme dels cotxes de mafiosos o delinqüents en les persecucions per carretera, o fins i tot per a missions de tipus sanitari com el trasllat urgent d’òrgans humans entre diversos hospitals.

I això és el que precisament va passar aquesta setmana passada al país transalpí: un pacient de Roma necessitava un trasplantament urgent de ronyó i el servei sanitari italià va notificar que hi havia un donant compatible a l’hospital de Pàdua, a uns 500 quilòmetres de la capital italiana, massa lluny per poder transportar l’òrgan en un helicòpter d’emergències sanitàries.

Així doncs, el vehicle més indicat per transportar l’òrgan vital a trasplantar va resultar ser un dels Lamborghini Huracán LP 610-4 (anomenat així per tenir 610 CV i tracció a les quatre rodes), que va recórrer els més de 500 quilòmetres entre Pàdua i Roma en menys de tres hores en un espai especialment habilitat per aquest efecte sota el capó, que compta amb un frigorífic i un desfibril·lador d’emergències. El ronyó va arribar en perfectes condicions i el receptor el va rebre amb èxit i els metges són optimistes amb l’evolució del pacient.

Ara bé, no tots els agents policials estan capacitats per extreure el potencial d’aquesta bèstia de l’asfalt, i només els agents que han rebut una formació específica poden posar-se al volant d’aquestes unitats d’elit, que també es fan servir per perseguir els infractors per les autopistes italianes.

Convé destacar que aquests no són els primers Lamborghini que utilitza la policia italiana, ja que des de l'any 2005 la marca de Sant'Agata Bolognese té el costum de regalar un parell d'unitats de cada nou model a la policia del seu país com a mostra d'agraïment ciutadà a la societat italiana i a la feina dels cossos de seguretat de la República d'Itàlia.