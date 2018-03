Lamborghini renuncia als motors turbo

Segons Maurizio Reggiani -director tècnic de Lamborghini- en declaracions al mitjà CarAdvice durant el Saló de Ginebra, la marca de Sant’Agata Bolognese vol mantenir-se fidel a la seva filosofia i continuar oferint motors sense turbo pels seus esportius, optant per la hibridació com a eina per reduir emissions mentre les normatives de contaminació ho permetin.

Amb aquesta decisió, la marca vol conservar el so i la resposta dels seus motors atmosfèrics, i és que el propi Reggiani està convençut que “l’aspiració natural és la millor opció pel que fa a la capacitat de resposta en termes de so i d’emoció, i aquests són els paràmetres principals que volem en un superesportiu”.

L’Urus és l’excepció que confirma la regla

La gamma de la marca italiana s’ha vist ampliada recentment amb l’arribada de l’Urus, que disposa d’un motor V8 turboalimentat. Preguntat per aquesta contradicció entre les intencions de futur de la marca i el fet d’haver introduït el turbo en un dels seus motors, Reggiani ha comentat que es va escollir aquesta solució perquè era la que millor s’adaptava a les característiques tècniques del totcamí de la marca: “si penses en el perfil del SUV, un dels aspectes bàsics és que ha de poder superar obstacles que no es troben normalment: resistència aerodinàmica i al rodament (sorra, pedres, grava...) per això si vols fer front a aquestes situacions necessites una gran quantitat de parell a baixes revolucions, i cap altre motor, excepte un turbo, pot general un parell màxim a 2200 revolucions”.

En el cas de l’Urus Lamborghini va dedicar grans esforços en aconseguir que el V8 tingués un so atractiu el més similar possible al d’un atmosfèric, però independentment de la capacitat de la marca de millorar el so d’un motor turbo, Reggiani confirma que el full de ruta de la marca passa per uns propulsors atmosfèrics “amb què poder mantenir l’atractiu emocional d’un motor amb aspiració natural però reduint dràsticament el consum de CO2 i combustible fent servir un híbrid”.

El motor atmosfèric encara té recorregut: associat a un elèctric, és menys contaminant que un motor amb turbo

Així doncs, tot sembla indicar que els substituts dels actual Aventador i Huracán continuaran gaudint de mecàniques atmosfèriques, amb la qual cosa la marca pretén diferenciar-se encara més dels seus rivals en termes d’exclusivitat i distinció.