El nou esportiu de Lamborghini serà híbrid

Lamborghini s’electrificarà entre el 2019 i el 2020. De fet, el primer cotxe híbrid de Lamborghini serà una versió ‘plug-in’ o endollable de l’Urus, el primer SUV de la mítica marca italiana. De cara al 2020 Lamborghini presentarà el nou Aventador, que serà un cotxe que utilitzarà un sistema híbrid de sèrie.

Aquesta ha sigut la solució escollida pels enginyers italians per no haver de sacrificar el seu icònic motor de dotze cilindres en V (o V12 si ho preferiu) amb aspiració natural, és a dir, sense haver de recórrer a cap mena de turbo. I és que el cap d’enginyers de Lamborghini, l’italià Maurizio Reggiani, va afirmar fa uns dies que “la llei marcarà quin nivell de conducció elèctric necessitarà un cotxe per a la seva homologació”. Algunes fonts apunten que els cotxes en un futur hauran de ser capaços de circular un mínim de 20 o 30 quilòmetres en mode 100% elèctric, i els italians s’han preparat per cobrir les normatives dels principals mercats mundials.

Reggiani també ha confirmat que el nou Aventador híbrid serà més pesant, ja que caldrà encabir-hi un sistema híbrid que pel cap baix sumarà uns 150 o 200 quilos al conjunt. En aquest sentit l’enginyer en cap de Lamborghini tranquil·litza els clients i aficionats de la marca a l'afirmar que “tot i ser més pesant, l’important és mantenir una bona relació entre pes i potència”. Pel que fa a la posada a punt, Reggiani afirma que “Lamborghini treballa en un bon xassís” i que estan “intentant crear un cotxe més àgil i reactiu”.

L’últim gran inconvenient del nou Lamborghini híbrid és on ubicar el motor elèctric, ja que els italians no volen renunciar al seu propulsor V12 en posició central. En aquest sentit, Maurizio Reggiani ha confirmat que el propulsor elèctric auxiliar i la transmissió es posaran a la part davantera del cotxe i que mantindrà el sistema de tracció integral a les quatre rodes.