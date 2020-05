Lamborghini Huracán Evo RWD Spyder: una bèstia pensada per presumir

Lamborghini ho ha fet un altre cop. Ja sabem que a vegades les marques fabriquen cotxes innecessaris i que no tenen cap mena de justificació tècnica. Els cotxes descapotables sempre tenen pitjor rendiment i prestacions que els models cupè o de sostre rígid equivalents, perquè la seva aerodinàmica és pitjor, tenen menys espai al maleter i habitacle per encabir el mecanisme de la capota retràctil, i fins i tot tenen un pes més elevat per incloure els sistemes de protecció i seguretat en cas d’accident.

Després de conquerir el cor –i les butxaques– dels milionaris que volen demostrar el seu poder adquisitiu als passejos marítims de Niça, Marbella, Puerto Banús o Portofino, els italians de Lamborghini han presentat ara la versió descapotable de l’Huracán Evo RWD, la versió de tracció posterior que la marca de Sant’Agata Bolognese havia presentat a inicis d’any i amb un preu sensiblement inferior al de la versió de tracció integral que ja coneixem.

El nou Huracán EVO RWD Spyder manté el motor gasolina atmosfèric de deu cilindres en V (o V10, si ho preferiu) de 610 CV i 560 Nm de parell associat a un canvi automàtic de doble embragatge de set relacions, però pesa 120 quilos més que el model cupè del qual deriva a l'haver d’allotjar el mecanisme per accionar la capota i mantenir els estàndards de seguretat. Evidentment aquest increment de pes representa unes prestacions més limitades que el model cupè (el descapotable accelera de 0 a 100 en 3,5 segons mentre que el cupè ho fa en 3,2 segons), tot i que manté la velocitat punta al voltant dels 325 km/h.

Estèticament, aquesta versió Spyder no varia massa del model tancat, ja que manté la mateixa disposició de comandaments, materials de qualitat (sobretot Alcantara, fibra de carboni i pell) i la mateixa pantalla digital tàctil de 8,4 polzades. La capota es pot accionar sempre que se circuli a una velocitat inferior als 50 km/h, i pot completar l’operació en només disset segons.

Lamborghini ha anunciat que entregarà les primeres unitats del seu Huracán Evo RWD Spyder aquest estiu a un preu base de 175.000 euros, tot i que la factura final s’elevarà fàcilment per sobre dels 200.000 euros en cas de voler personalitzar aquest esportiu a cel obert gràcies al programa Ad Personam de Lamborghini, que permet modificar al gust dels clients els interiors del cotxe o diversos detalls de la carrosseria