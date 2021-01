Lada actualitza el Niva (i el vendrà a tot el món)

Una de les sorpreses del nou pla de negoci del grup Renault presentat pel seu president Luca de Meo ha sigut el ressorgiment de Lada com a marca internacional de la mà d’una nova matriu que formarà amb la també filial Dacia. La nova marca Dacia-Lada obre les portes a Lada per operar en mercats on fins ara la seva presència era residual, com ara l’europeu occidental o el sud-americà.

El model més icònic de Lada sempre ha sigut el Niva, un totterreny de l’antiga escola, amb tracció integral i reductora, molt popular als països de l’antiga Unió Soviètica, on arrossega una història i una popularitat comparables a les del Land Rover Defender als països occidentals, i això és un valor que Luca de Meo no vol deixar escapar. Si fins ara el Lada Niva només es comercialitzava a Rússia i mercats satèl·lit de l'antiga Unió Soviètica, ara aquest vehicle icònic també es podrà adquirir als mercats on ja hi ha vigents estrictes mesures ambientals i d'emissions gràcies a l'ús d'una mecànica moderna compartida amb els Dacia.

De moment, només s’han presentat algunes imatges del Niva, però pel poc que ensenyen aquestes fotos ja podem deduir que no abandonarà la seva imatge poderosa, amb formes geomètriques i la seva calandra central, però amb elements moderns com per exemple els llums led.

Renault ha confirmat que el nou Lada Niva tindrà dues llargades diferents (de tres o cinc portes) i que desenvoluparà a partir de la plataforma CMF-B de l’aliança Renault-Nissan, i que també farà servir el flamant Dacia Bigster. Amb tot, el Lada Niva no renunciarà a la seva estirp i seguirà mantenint un sistema de tracció integral i fins i tot reductora, i per poc que el seu preu sigui competitiu –és a dir, per sota dels 30.000 euros– de ben segur que es convertirà en un autèntic encert comercial.

L’ús d’aquesta nova plataforma també obre el llegendari Lada Niva a l’accés de nous aparells tecnològics i de seguretat, però també l’accés a mecàniques ecològiques o de zero emissions, amb l’aparició per primer cop en la història d’uns Niva híbrids endollables, de GLP o fins i tot de pila d’hidrogen.