Kia XCeed PHEV: SUV, híbrid i endollable per 26.150 euros

Recentment Kia ha presentat una de les grans novetats que arribaran a la gamma aquest any 2020, el Kia XCeed PHEV. Es tracta d’una de les versions més interessants d’un model que hem pogut provar i del qual expliquem tots els detalls en aquesta prova del Kia XCeed.

Si bé en línies generals l’aspecte d’aquest nou model gairebé no canvia respecte a l’XCeed normal, disposa d’alguns detalls específics que l’identifiquen, com una versió híbrida endollable. L’XCeed PHEV té una calandra frontal completament tancada per millorar l’aerodinàmica, l’endoll del carregador de la bateria a l’aleta davantera esquerra i una placa identificativa a la part posterior.

Per la seva banda, les llandes d’aliatge poden ser d’entre 16 i 18 polzades i aquest nou model llueix un color exclusiu, anomenat Orange Fusion i que de moment només estarà disponible per a la versió híbrida endollable, per bé que la marca anuncia que més endavant arribarà a la resta de la gamma.

UN SISTEMA DE PROPULSIÓ EFICIENT AMB UN CONSUM MOLT BAIX

Els motors de combustió tradicionals estan al punt de mira per la seva baixa eficiència i les seves xifres de consum i emissions, però són els més recomanables si volem disposar d’una gran autonomia. Per contra, els motors elèctrics no emeten gasos contaminants durant el seu funcionament però tenen uns temps de recàrrega elevats i unes autonomies limitades.

El Kia XCeed PHEV promet uns consums de carburant de només 1,4 litres per 100 quilòmetres: una xifra espectacular però que poc sovint podrem assolir, ja que l'autonomia de les bateries és limitada

La solució temporal es troba en el format de vehicle híbrid endollable, i en aquest cas el Kia XCeed PHEV aglutina una sèrie de factors que el converteixen en un dels millors models d’aquest segment. El motor de combustió tradicional és un bloc d’1,6 litres i quatre cilindres, mentre que el motor elèctric té una potència de 44,5 kW (60 CV). La potència conjunta és de 141 CV i el parell motor de 265 Nm, però les xifres de consum són molt baixes: tan sols 1,4 litres cada 100 km segons el cicle WLTP (1,7 si equipem les llandes de 18 polzades).

La bateria té una capacitat de 8,9 kWh i està situada al costat del dipòsit de benzina, que ha vist reduïda la seva capacitat fins als 37 litres. Com que la marca va dissenyar l’XCeed contemplant la possibilitat d’haver-hi de posar una bateria, la capacitat a les places posteriors no canvia i el maleter continua sent dels millors de la seva categoria, tot i que perd una mica de capacitat i cubica 291 litres.

L’operació de càrrega del Kia XCeed PHEV té una capacitat màxima de 3,3 kWh, i connectat a un carregador ràpid tardarà un total de 2 hores i 15 minuts. Però sens dubte el més interessant d’aquest model és que si sumem els 48 km d’autonomia elèctrica als que ens ofereix el seu motor de combustió podem recórrer uns 700 km sense haver de posar gasolina o recarregar la bateria.

UN ALTRE INTEGRANT D’UNA GAMMA HÍBRIDA MOLT COMPLETA

El Kia XCeed PHEV és un vehicle híbrid endollable creat a Europa i enfocat completament al mercat europeu, però no és l’únic ni l'últim model de la marca coreana que disposa d’un sistema d’hibridació. De fet, durant l’acte de presentació la mateixa marca va assegurar que el Sorento –que s’ha renovat recentment– també disposarà de versions híbrides convencionals i híbrides endollables, i que el mateix XCeed sumarà una versió microhíbrida de 48 V per als motors dièsel a finals d’aquest mateix any.

El Kia XCeed PHEV està disponible amb tres nivells d’equipament, els mateixos que la gamma de combustió però amb una lletra “e” al davant. És a dir, que es pot escollir amb els acabats eDrive, eTech i eMotion. Suma alguns elements específics al seu equipament, com ara un sistema d’infoentreteniment (amb pantalla de 8 polzades de sèrie o 10,25 opcionalment) que disposa d’uns menús que ens mostren el nivell de la càrrega, els fluxos d’energia o els punts de recàrrega més pròxims. A més, la part superior del quadre de comandaments disposa d’un indicador de càrrega.

També equipa dos elements que criden especialment l’atenció en un vehicle d’aquest tipus. En primer lloc, el Kia XCeed PHEV es mostra com un vehicle especialment segur per als vianants gràcies a un sistema de so de motor virtual que els avisa mitjançant senyals acústiques quan se circula en mode elèctric.

En segon lloc, se surt de la norma en els vehicles híbrids i no equipa el tradicional sistema de canvi de tipus CVT, sinó que la marca coreana ha decidit instal·lar un canvi de doble embragatge amb sis velocitats i lleves al volant. Unes lleves que, per cert, en el mode de conducció Sport ens permeten manipular el canvi, però en els altres programes serveixen per regular el nivell de recuperació d’energia mitjançant la frenada regenerativa.

PREU DEL KIA XCeed PHEV: DES DE 26.150 EUROS

El preu de partida del Kia XCeed PHEV en el seu acabat bàsic eDrive és de 36.125 euros, però amb els descomptes de la marca la tarifa final se situa en 26.150 euros. Per la seva banda, la versió eTech té un preu de 27.947 euros i la versió eMotion de 29.798 euros. Tot plegat sense comptar les ajudes de l’Estat, que poden arribar als 2.600 euros amb els plans Moves i Renove.

La presentació d’aquest nou model es va fer de manera digital, i els responsables de la marca a Espanya van anunciar que la intenció de Kia amb l’XCeed PHEV és augmentar el percentatge de vendes de vehicles electrificats, que va ser d’un 17% l’any 2019. De fet, Kia va matricular fa pocs mesos la unitat 500.000 d’un vehicle electrificat, i amb el pla S pretén ser, l’any 2025, líder mundial en aquest segment.

Per aconseguir-ho té previst presentar un total d’11 vehicles elèctrics i 25 electrificats en els pròxims cinc anys. Sens dubte un dels models de més èxit d’aquest segment serà el Kia XCeed PHEV, del qual la marca espera vendre aquest any unes 1.500 unitats, un 15% de les vendes anuals que tenen previstes per al model crossover de la família Ceed.