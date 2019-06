Kia XCeed, el CUV coreà

Kia ha presentat la quarta variant del nou Ceed, el seu compacte estrella. Després del model ‘hatchback’ o compacte de cinc portes, la versió ‘wagon’ o familiar i l’esportiva ProCeed, els coreans han presentat ara una nova variant anomenada XCeed, que vol omplir un buit que fins ara els coreans no havien explorat.

El nou XCeed és un ‘crossover’ esportiu o CUV, un vehicle a mig camí entre els turismes convencionals i els totcamins o SUV que permet maridar el disseny esportiu dels turismes convencionals amb la practicitat que li proporciona una alçada lliure més gran i una posició de conducció més elevada que el model del qual deriva.

Estèticament, aquest nou XCeed destaca per un disseny musculat, esportiu i agressiu, amb proteccions de plàstic als passos de roda i la part inferior del frontal, barres cromades al sostre i unes grans llandes de 18 polzades. En els interiors hi ha pocs canvis més enllà del maleter, que creix fins als 426 L de capacitat, 31 més que en un Ceed convencional, i una nova pantalla tàctil central que creix fins a les 12,3 polzades.

Aquest ‘crossover’ fa 4,4 metres de llarg, cosa que el col·loca just entre el Ceed de cinc portes i el Sportage, que és deu centímetres més llarg i quinze centímetres més alt que el nou XCeed. Amb això Kia deixa clar que el seu ‘crossover’ no hauria de competir en el mateix segment que el seu SUV estrella, tot i que el nou XCeed sigui més gran que l’actual Stonic i no quedi gaire lluny del Niro.

A banda del seu aspecte i les seves dimensions, Kia ha revisat les suspensions del nou XCeed amb uns amortidors més tous que li permeten millorar la conducció fora de l’asfalt i una direcció encara més assistida que afavoreix la comoditat en pistes o en autopistes a velocitats de creuer sostingudes. Això sí, de moment el nou XCeed no tindrà versions amb plataforma de tracció total, cosa que limita les seves possibilitats fora de l’asfalt.

Pel que fa a la mecànica, el nou XCeed tindrà tres motors gasolina de 120, 140 i 204 CV, i dos dièsel, de 115 i 136 CV, associats a un canvi manual de sis relacions o a una caixa automàtica de set velocitats amb doble embragatge. Les versions més potents tindran també un selector amb diversos modes de conducció. De cara al 2020 Kia ha anunciat futures versions microhíbrides o ‘mild hybrid’ i híbrides endollables (PHEV).