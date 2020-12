Kia Stinger, renovar-se o morir

Kia ens va deixar bocabadats quan el 2017 va presentar l’Stinger, la seva primera berlina esportiva amb motor longitudinal, tracció posterior i repartiment perfecte del pes entre els dos eixos (50:50). Amb aquest cotxe Kia volia (vol) competir amb les berlines esportives dels grans fabricants alemanys com BMW, Mercedes i Audi, però amb resultats comercials modestos: va vendre poc més de 3.600 unitats a tot Europa durant l’any 2019, una xifra molt curta, a anys llum dels grans fabricants alemanys.

Per revifar les vendes, els coreans han renovat ara el seu cupè esportiu amb lleus retocs estètics, com ara nous fars led enfosquits a la signatura òptica davantera, noves brànquies o sortides d’aire de les rodes davanteres i un nou disseny dels intermitents posteriors. Kia també ha anunciat l’arribada de dues llandes de 18 i 19 polzades i nous colors per a la carrosseria.

Pel que fa als interiors, aquest Stinger introdueix una pantalla tàctil central de 10,25 polzades, entapissats napa de color negre, marró o vermell que completen els ja existents entapissats de cuir, i un sistema d’il·luminació ambiental amb 64 combinacions de colors.

Potser un dels grans problemes comercials que ha tingut l’Stinger a Europa ha sigut el seu preu: poca gent està disposada a gastar-se més de 37.000 euros en un Kia quan per aquest preu pot accedir a un BMW, un Audi o un Mercedes, per citar tres dels seus rivals. Als Estats Units i a Àsia, on el pes de la marca no és tan decisiu, les vendes han funcionat millor.

L'última millora que presentarà l’Stinger serà una versió més potent que l’actual model més potent de la gamma, amb 370 CV i motor V6 de gasolina, ja que els rumors semblen apuntar que durant el 2021 hi haurà una versió encara més potent, que superarà els 400 CV amb aquest mateix motor V6.