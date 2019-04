Kia Stinger GTS: Corea noqueja Alemanya

Ja fa temps que Kia ha decidit anar més enllà i plantar cara a BMW, Audi i Mercedes en el seu camp de joc favorit, el de les berlines cupè de tall esportiu, amb el seu espectacular Stinger. Ara la marca coreana vol fer escac i mat als alemanys amb el nou GTS que ha presentat al Saló de Nova York, la versió més esportiva i elegant del seu Stinger.

Kia només fabricarà 800 unitats del seu Stinger GTS, un model radical que utilitza un motor de sis cilindres en V (o V6) turbo 3.3 en posició longitudinal que arriba als 370 CV de potència i un parell màxim de 509 Nm, associat a una caixa de canvis automàtica de nou relacions i amb la possibilitat d’escollir entre un esquema de tracció posterior o propulsió i un de tracció integral a les quatre rodes.

Estèticament aquesta versió GTS estrena un nou color taronja específic i diferents peces de fibra de carboni i insercions d’alumini a la carrosseria, com ara els retrovisors, la calandra o les entrades d’aire. A més a més, presenta unes llandes específiques i unes pinces de fre de color vermell signades per Brembo.

Pel que fa als interiors, el nou Stinger GTS presenta com a principals novetats un sistema de càrrega sense fils per als telèfons mòbils compatibles, entapissats de cuir i Alcantara, sostre solar panoràmic i un equip de so signat per Harman/Kardon.

Evidentment BMW, Audi i Mercedes tenen berlines equivalents més potents, com ara els C63 AMG, RS5 o M4, però cap pot presumir del preu més o menys assequible del nou Stinger GTS, que costarà uns 39.000 euros al canvi actual tot i que només es comercialitzarà als Estats Units.