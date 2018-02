Kia Ceed 2018, a la conquesta d’Europa

Kia ha presentat la tercera generació del Ceed, el seu compacte dissenyat, fabricat i pensat per venrdre’s sobretot a Europa. El primer gran canvi és el seu nom,que ja no serà mai més cee’d, pasant a anomenar-se Ceed, més fàcil i clar pels compradors.

El nou Ceed no té previst -d’entrada- oferir variants de 3 portes, i ho aposta tot pel model de 5 portes. No hi haurà cap pro_cee’d, ni versions esportives, com a mínim durant els primers mesos de vida del producte. Ara bé, convé recordar que el Ceed comparteix plataforma amb el Hyundai i30, que ha convençut tothom amb el seu i30 N.

La veritat és que Kia ens ha decepcionat una mica amb l’aparença final del seu compacte. Esperàvem una aposta més arriscada després de veure el seu espectacular prototip, i creiem que els coreans finalment s’han quedat a mitges. La vista posterior i lateral esdevé una mica clàssica, descafeïnada i amb poca emoció. Una aposta molt alemanya, on predomina la racionalitat, les línies rectes i un aspecte convencional, que no desagrada ningú però tampoc acaba de despertar un gran entusiasme.

Aquesta tercera generació és 2 centímetres més baixa i més ample que el model precedent, cosa que millora el dinamisme del cotxe, al disposar d’un centre de gravetat més baix i uns passos de roda més amples.

On el nou Ceed mostra una major qualitat és en el disseny i execució dels interiors, amb materials de més categoria i una nova pantalla tàctil de 8 polzades, seients més ergonòmics i un disseny més racional, intuïtiu i elegant que el model que substitueix. La seguretat es veu també reforçada amb un nou sistema de manteniment en el carril i altres ajudes a la conducció que permeten a Kia afirmar que són un vehicle amb “sistema de conducció autònoma nivell 2”.

Mecànicament el nou Ceed continua utilitzant una plataforma de tracció davantera (no existeix la possibilitat d’associar-la a una plataforma de tracció integral) i motors dièsel i gasolina de 3 i 4 cilindres amb potències compreses entre els 100 i els 140 CV.

Encara no sabem els preus definitius del Ceed pel nostre mercat, però segons explica Kia, arribarà durant el segon semestre d’aquest 2018 als concessionaris del país.