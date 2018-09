Kia escull Barcelona per presentar el nou Proceed

Kia va presentar internacionalment el nou Proceed (ara s’escriu sense guió) en un acte social a Barcelona. El mateix acte va servir per poder veure també el nou Ceed GT, la versió ‘hatchback’ o cinc portes del compacte coreà.

El nou Proceed evoluciona cap un disseny més elegant i sofisticat, un ‘shooting brake’ que recorda força a les línies dels Mercedes-benz CLA o Porsche Panamera, sobretot en el disseny dels fars posteriors i la seva caiguda cupè sobre el maleter.

Els coreans mantenen el disseny de l’icònic ‘nas de tigre’ de la calandra i el disseny dels fars davanters amb tecnologia led, però sense caure en el barroquisme de generacions anteriors. I és que aquest Proceed és un cotxe dissenyat i fabricat a Europa pensat pel públic europeu i seguint els gustos estètics del Vell Continent.

Amb unes mides de 4’6 metres de llarg i 1’8 d’ample el nou Proceed accentua els volums de la carrosseria gràcies a una línia de cintura força elevada, unes nervadures laterals marcades però sense arribar a ser estrident o exagerat. Un dels punts forts d’aquesta carrosseria és l’espai que reserva al maleter, que arriba als 594 litres de capacitat.

Els interiors del Proceed són un dels espais on més es pot apreciar l’evolució i millora del vehicle, gràcies a un disseny ergonòmic i molt tecnològic presidit per una gran pantalla central del vuit polzades, volant esportiu de tres radis amb lleves integrades (en el cas de les variants automàtiques), equip de so JBL Premium, carregador sense fils, sistema d’arrencada sense clau i altres detalls i extres com el sostre solar retràctil, entapissats de cuir amb fil vermell o seients esportius ergonòmics, associats al nivell d’equipament GT-Line.

A més a més els nous Ceed i Proceed estrneen nous sistemes de seguretat i assistència a la conducció que inclou un avisador de canvi de carril, assistent de frenada d’emergència, control de creuer adaptatiu, alerta de vianants i trànsit creuat o assistent d’aparcament, entre altres, que permeten que arribi al nivell 2 sobre 5 en l’escala de conducció autònoma.

Mecànicament Kia oferirà dos motors de gasolina en el nou Ceed (1.0 T-GDI de 120 CV i 1.4 T-GDI de 140 CV) i un dièsel (1.6 CRDi de 136 CV) associat a una caixa de canvis manual de sis relacions o una automàtica de set relacions amb doble embragatge.

En canvi el Proceed només utilitzarà un motor de gasolina 1.6 T-GDI de 204 CV associat a un canvi automàtic de doble embragatge i set relacions amb un mode esportiu que promet emocions fortes. Les dues versions (Ceed i Proceed) utilitzen una plataforma de tracció davantera, i no hi haurà variants de tracció integral.

Tot i que encara no s'han confirmat oficialment, els preus del nou Proceed es mouran al voltant dels 20.000-25.000 euros, mentre que els del Ceed es mouran entr eles 18.000 i els 22.000, segons fonts internes consultades per aquest diari.