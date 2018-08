Kalàixnikov, dels fusells al cotxe elèctric

El fabricant armamentístic Kalàixnikov (empresa fundada per Mikhaïl Kalàixnikov, pare de l’AK-47 i coronel de l’exèrcit rus) ha sorprès a tothom amb la presentació d’un prototip d’un cotxe elèctric d’estil ‘retro’ anomenat Kalàixnikov CV-1.

El Kalàixnikov CV-1 s’inspira en els cotxes soviètics dels anys 60 i 70 del segle passat (el seu disseny ens recorda poderosament al dels Lada), però farcit de tecnologia moderna que, segons explica la companyia “permetrà que pugui competir amb fabricants globals com Tesla”.

El prototip no és més que una declaració d’intencions, i Kalàixnikov encara no té pensat fabricar-lo en sèrie, si no que el seu objectiu és buscar potencials socis tecnològics o inversors privats o gubernamentals per finançar els seus prototips.

El CV-1 promet una autonomia de 350 quilòmetres gràcies a la seva bateria de 90 kWh, i disposa d’un motor elèctric de 295 CV, que permeten que el cotxe elèctric de Kalàixnikov acceleri de 0 a 100 en poc més de sis segons.

Un fabricant molt ‘freak’

El CV-1 no ha estat l’aparell més estrany presentat per Kalàixnikov, ja que l’empresa russa també ha presentat un robot militar anomenat Igorek (diminitiu rus d’Igor) de 4 metres d’alt i 4’5 tones de pes amb finalitats logístiques i de combat.

La cosa no acaba aquí, ja que fa unes setmanes Kalàixnikov va presentar la seva moto elèctrica anomenada UM-1, amb una autonomia de 150 quilòmetres i una velocitat punta de 100 km/h destinada per un ús militar però adaptable per entorns urbans.

Tant el robot Igorek com el cotxe i la moto elèctriques de Kalàixnikov han estat objecte de burla a les xarxes socials russes i s’han convertit en autèntics fenòmens virals fora de les fronteres del gegant rus. I és que la companyia no acaba de trobar la manera de seguir el llegat del fundador Mikhaïl Kalàixnikov, mort ara fa cinc anys.