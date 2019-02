Kaiyun Pickman, un 'pickup' elèctric per 5.000 euros

És diu Kaiyun Pickman, és una camioneta urbana (una mena de petita ‘pickup’ de tall urbà), un funcionament totalment elèctric i té uns 120 quilòmetres d’autonomia. Aquest petit cotxe elèctric urbà és l’aposta de Kaiyun, un fabricant de cotxes elèctrics xinès, per intentar l’assalt del mercat europeu.

Ara bé, el Kaiyun Pickman no és un cotxe amb tots els ets i uts. És un microcotxe, fiscalment equivalent als ciclomotors i els ‘cotxes sense carnet’ amb una velocitat màxima que no supera els 45 km/h i que poden conduir qualsevol titular major de 15 anys amb el permís AM en vigor.

Aquesta camioneta elèctrica tindrà un preu inferior als 5.000 euros (costa la meitat al mercat xinès) i la seva arribada al mercat europeu i nord-americà està prevista per aquest any. Les seves mides compactes (3’23 metres de llarg, 1’31 d’ample i 1’46 d’alt) el fan un vehicle ideal per moure’s per entorns urbans o en espais reduïts i camins estrets.

El Kaiyun Pickman té una capacitat de càrrega considerable (pot carregar fins 500 quilos) i promet una autonomia de 120 quilòmetres, amb un temps de càrrega de deu hores en un endoll domèstic convencional, cosa que faria d'aquesta camioneta una opció vàlida per determinats sectors professionals en entorns rurals i urbans.