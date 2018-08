Mahindra haurà de retirar el Roxor per plagi

El Mahindra Roxor és 4x4 fabricat als Estats Units de dues places alimentat per un motor dièsel de quatre cilindres que ofereix una modesta potència de 65 CV. Aquest petit toterreny, però, no podrà vendre's als Estats Units per una resolució judicial.

I és que els tribunals nord-americans han donat la raó al grup FCA en la seva denúncia per plagi del Jeep Willys original i Mahindra no podrà vendre el seu petit totterreny als Estats Units. En el rerefons també existeix certa preocupació per la penetració del fabricant indi als Estats Units, ja que els seus cotxes són sensiblement més barats que els nord-americans: sense anar més lluny, el Roxor té un preu de 14.990 dòlars, menys de 13.000 euros al canvi actual.

Cal afegir també que Mahindra va obrir l'any passat un un centre de producció a Detroit amb una inversió inicial de 600 milions de dòlars i que genera uns 670 llocs de treball on s’acaben d’acoblar les peces fabricades a l’Índia, esquivant així els aranzels als vehicles estrangers que l’administració Trump ha imposat als fabricants de cotxes estrangers.

Mahindra no comercialitza aquest model al nostre mercat, i la seva presència està limitada als petits urbans KUV100 i Quanto, la ‘pickup’ Genio i el SUV XUV500 a uns preus compresos entre els 10.000 i els 28.000 euros.