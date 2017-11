Aquest és el nou Jeep Wrangler

Quan una cosa funciona, més val no canviar-la gaire. Sota aquesta premissa Jeep ha volgut mantenir l'essència del disseny tradicional del Wrangler, que els seus seguidors han apreciat al llarg dels darrers anys. De fet, el nou Wrangler tan sols presenta petits detalls de disseny diferent a la generació precedent, com ara els nous grups òptics, nous elements en la protecció dels baixos i un para-xocs estilitzat.

Mecànicament el Wrangler utilitzarà un motor gasolina atmosfèric V6 de 3'6 litres de cilindrada i un nou motor gasolina 2.0 turbo de quatre cilindres, que es podran associar a canvis manuals de 6 velocitats o un automàtic de 8 relacions.

El gran cavall de batalla del Wrangler seguirà sent la seva gran capacitat de personalització, amb molts elements específics dissenyats per Mopar. De fet, una de les fotos publicades per Jeep és la d'un Wrangler Rubicon sense portes ni sostre i amb el parabrises frontal abatut -un altre dels elements icònics de la marca-.

Els detalls finals del Wrangler es presentaran oficialment a la ciutat nord-americana de Toledo el proper 29 de novembre, i serà on Jeep mostri totes les novetats del cotxe i sabrem si finalment hi haurà propulsors dièsel pensats pel mercat europeu.