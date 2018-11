Jeep Gladiator, una camioneta profundament nord-americana

Sembla un Wrangler, però no ho és. Jeep presentarà el seu nou ‘pickup’ al Saló de Los Angeles en una incursió en un segment en què tradicionalment Jeep no competia amb els grans fabricants autòctons com Ford o General Motors, que dominen el segment amb mà de ferro.

I és que les camionetes o ‘pickup’ són una de les mostres d’identitat automobilística més potent als Estats Units, fins al punt de convertir-se en un símbol icònic més de l’estil de vida americà, un filó que Jeep –la marca llegendària als EUA– no ha volgut desaprofitar.

Curiosament encara no hauríem de poder veure com serà estèticament aquesta nova camioneta, que manté l’essència històrica dels Jeep tradicionals. Les fotos han estat filtrades per un fòrum d’internet especialitzat en els models de Jeep, que les van obtenir gràcies a una errada del servei multimèdia de FCA, que les va penjar abans d’hora a la seva web oficial.

El nou Jeep Gladiator utilitzarà un motor de gasolina de sis cilindres en V (o V6 si ho preferiu) amb 3,6 litres de cubicatge associat a una caixa de canvis automàtica de vuit relacions i un sistema de tracció integral permanent i bloqueig de diferencial electrònic per millorar les seves aptituds fora de l’asfalt.

Encara que el Gladiator és un model pensat per al mercat americà (els Estats Units, el Canadà i l'Amèrica Llatina), Jeep probablement presentarà una variant amb motor dièsel de tres litres de cubicatge l’any 2020 pensat per al Vell Continent.