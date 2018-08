Jaguar fabricarà “el cotxe elèctric més bonic del món”

Ara fa un any Jaguar va presentar el prototip del “cotxe elèctric més bonic de la història”, un E-Type convertit en cotxe elèctric que en principi no es fabricaria mai en sèrie: les normes de seguretat en cas d’impacte impossibiliten recuperar la carrosseria original, i només es podria convertir un cotxe clàssic original en un elèctric, una heretgia pels amants de la marca.

Un any després, i a causa de les demandes dels clients de la marca i propietaris de l’E-Type, Jaguar ha anunciat que fabricarà els E-Type elèctrics i que començarà a entregar a partir de 2020. De la producció i conversió de l’E-Type original en un cotxe elèctric se’n encarregarà el departament de cotxes clàssics i restauracions Jaguar Classic, amb seu a Coventry (Anglaterra). El procés és reversible, i els propietaris dels E-Type poden convertir el seu cotxe en un elèctric i tornar-lo a l’estat original sense cap problema a les instal·lacions de Jaguar Classic al cor del Regne Unit.

El punt d’inflexió d’aquesta tendència a convertir els E-Type en elèctrics ha estat la boda del príncep Harry amb Meghan Markle, ja que la parella reial va sortir de la capella de Sant Jordi de Windsor al volant d’un E-Type elèctric. L’èxit del cotxe ha estat tan gran que Jaguar ha hagut de respondre a l’allau de demandes de conversió.

L’E-Type elèctric tindrà una autonomia d’uns 270 quilòmetres gràcies a les seves bateries d’ions de liti de 40 kWh ubicades a l’espai reservat per la caixa de canvis original, però algunes xifres com la potència final del E-Type elèctric o el seu preu encara no es coneixen.