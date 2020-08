Jaguar Land Rover es vol passar a l’hidrogen

Jaguar Land Rover no vol perdre el tren de la mobilitat sostenible, i per això ha començat un projecte anomenat Zeus que vol desenvolupar la tecnologia necessària per fabricar cotxes amb pila d’hidrogen en un horitzó de quatre o cinc anys.

De fet, el primer model que els britànics fabriquin amb aquest sistema de propulsió serà un SUV o totcamí compacte d’una mida molt similar a l’Evoque, el cotxe estrella dels anglesos. I si tenim en compte que la pròxima generació de l’Evoque hauria d’arribar el 2024 o 2025, és possible pensar que la gamma del cotxe estrella de Jaguar Land Rover incorporarà una mecànica amb pila d’hidrogen.

Aquesta nova mecànica ecològica anirà fent-se present a la resta de models de la gamma, com ara el Range Rover Sport, el Range Rover Velar o els futurs esportius de Jaguar, entre d'altres. A favor d’aquesta mecànica hi ha el fet d’obtenir autonomies més extenses, temps de càrrega de carburant similars a les de la gasolina convencional i un pes més contingut del conjunt, ja que les bateries de liti dels cotxes elèctrics afegeixen molts quilos al conjunt mecànic d’un cotxe elèctric.

Això no exclou que el fabricant britànic, filial del grup indi Tata Motors, ja tingui diversos models elèctrics i electrificats –híbrids endollables– en la seva gamma, com el Jaguar I-Pace, el Range Rover Evoque PHEV o el Discovery Sport P300e PHEV, entre d'altres. I és que la marca anglesa es prepara per a les normatives del Regne Unit, que planeja vetar la venda de cotxes de combustió l’any 2035.