El Jaguar I-Pace es corona World Car of the Year

Jaguar l’ha encertat de ple amb el seu totcamí elèctric. Després de guanyar el premi a millor Cotxe de l’Any a Europa, l’I-Pace s’ha coronat ara com el millor cotxe del món en guanyar el prestigiós premi World Car of the Year al Saló de Nova York que se celebra aquestes setmanes a la gran metròpoli nord-americana.

La victòria de l’I-Pace, que substitueix en el palmarès el Volvo XC60, ha estat absoluta i apoteòsica gràcies als vots de 84 periodistes de 24 països diferents, i ha sumat també un triomf memorable en les altres dues categories en disputa, gràcies a haver guanyat també el premi World Car Design of the Year al millor disseny i el World Green Car al millor cotxe ecològic de l’any.

Amb tot, l’I-Pace no és el primer cotxe elèctric que guanya el World Car of the Year, ja que el Nissan Leaf ja va guanyar el 2011. El que sí que demostra el Jaguar I-Pace és la seva hegemonia en el mercat i reafirma l’aposta tecnològica de la marca britànica en aquest vehicle.

El totcamí elèctric de Jaguar, que a casa nostra té un preu de sortida de 79.600 euros, arriba als 400 CV de potència gràcies als seus dos motors elèctrics que actuen sobre cada eix i que li permeten accelerar de 0 a 100 en menys de quatre segons. El parell dels dos motors es reparteix entre les quatre rodes, i gràcies a les seves bateries de 90 kWh presenta una autonomia de 480 quilòmetres. De fet l'I-Pace es pot carregar al 80% en tan sols 40 minuts en un punt de recàrrega ràpida de 100 kW, i en un punt domèstic necessita unes 10 hores per omplir les bateries.