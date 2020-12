Jaguar F-Type Heritage 60 Edition: sense rastre d’Èdip

Actualment hi ha ben pocs cotxes al mercat tan passionals i únics com el Jaguar F-Type. Aquest esportiu britànic porta al mercat des de l’any 2013, i aquest 2020 ha sigut objecte d’un restying de mitja vida comercial que pretén renovar i actualitzar el model per seguir plantant cara al Porsche 911, l’etern rival del Jaguar i històric rei del segment.

A nivell estètic, Jaguar proposa un redisseny del frontal del seu F-Type, amb uns grups òptics led més estilitzats i afilats i una calandra una mica més ampla. A la part posterior, l’F-Type presenta quatre cues d’escapament de titani i un nou difusor central.

Pel que fa a l’interior, l’F-Type millora la connectivitat i el sistema d’infoentreteniment del cotxe, ara compatible amb les noves generacions d’Android Auto i Apple Car Play, i la pantalla central de 12,3 polzades presenta una resolució més bona i un funcionament més ràpid. A part d’aquestes novetats tecnològiques, Jaguar segueix presentant entapissats de cuir Nappa i una qualitat percebuda realment molt elevada.

Mecànicament l’F-Type manté tres opcions de motors gasolina. Les versions bàsiques (que costen uns 60.000 euros) fan servir un motor turbo de quatre cilindres que ofereix 300 CV de potència, però les versions més potents incorporen un nou V8 amb 450 o 575 CV. La versió més potent de 575 CV, anomenada F-Type R, accelera de 0 a 100 en 3,5 segons i té una velocitat màxima limitada electrònicament de 300 km/h.

Sense complex d’Èdip

Per celebrar els 60 anys del mític E-Type, potser el model més important de la història de Jaguar i del qual l’actual F-Type vol ser successor i hereu, a Jaguar han preparat una versió d’homenatge al seu predecessor amb l’anomenat F-Type Heritage 60 Edition.

Aquesta edició commemorativa, que tindrà un preu base de 181.500 euros, estarà limitada a 60 unitats per a tot el món, que han estat posades a punt i personalitzades de manera artesanal pels treballadors de l’equip Special Vehicle Bespoke, la divisió més exclusiva de la marca anglesa, la qual s’encarrega dels models únics.

La gran novetat d’aquesta edició d’homenatge és el color verd específic que lluirà, anomenat Sheerwood Green (en homenatge al bosc de Robin Hood), que ja havia fet servir l’E-Type original i que Jaguar recupera seixanta anys després. A més, aquest F-Type Heritage 60 Edition incorporarà diversos emblemes i detalls, com ara marcs d'alumini i un disseny específic del retrovisor o insercions en els entapissats de cuir dels seients, entre d'altres.