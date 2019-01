Així serà el primer SUV elèctric d'Infiniti

Infiniti presentarà el seu primer totcamí elèctric al Saló de Detroit, que obre les portes d'aquí poc més d’una setmana. Abans, però, ha volgut mostrar la primera imatge oficial del QX Inspiration Concept, el prototip que mostra i avança com serà el primer totcamí elèctric de la filial de luxe de Nissan.

El QX Inspiration Concept és un SUV compacte, que més o menys fa les mateixes mides que un Tiguan, un Ateca o un X1 però amb nou llenguatge estètic que avança les línies mestres de l’electrificació de la gamma de la marca japonesa.

De fet el futur SUV elèctric d’Infiniti que es desenvoluparà sobre el QX Inspiration Concept estrenarà una nova plataforma totalment elèctrica que servirà de base per als futurs models elèctrics tant de Nissan com d’Infiniti, i atesa l’aliança francojaponesa amb Renault és possible que alguns models de la marca del rombe heretin tecnologia o elements estructurals d’aquest primer SUV elèctric.

Infinti no ha volgut revelar les xifres de potència i autonomia que espera obtenir del seu futur totcamí de zero emissions, però el disseny del cotxe ens avança algunes solucions tecnològiques que cal tenir en compte, com la substitució dels retrovisors convencionals per càmeres i pantalles dins l’habitacle, per millorar el coeficient aerodinàmic i la fricció amb l’aire d’aquest prototip.

Tot i que no ha publicat cap imatge oficial, Infiniti assegura al seu comunicat que els interiors del QX Inspiration Concept seran altament tecnològics i connectats al món 2.0, i que el seu disseny respondrà al que els japonesos anomenen ‘omotenashi’, una paraula que serveix per descriure la voluntat de servei i hospitalitat i el respecte japonès amb els convidats.