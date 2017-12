L’Índia prohibirà els cotxes amb motor de combustió al 2030

Cada any moren gairebé 2 milions de persones a causa de la contaminació atmosfèrica només a l’Índia, segons les dades del propi país. El subcontinent indi té un problema de salut pública que vol solucionar de forma urgent, eradicant els cotxes de combustió. Segons el ministre d’energia i transports indi, Piyush Goyal, ‘l’any 2030 només circularan cotxes elèctrics pels carrers indis’.

Més enllà de la problemàtica mediambiental i els seus efectes sobre la salut pública, no hm de perdre de vista que l’Índia és un dels principals fabricats mundials de vehicles, seu de genats com ara Mahindra o Tata Motors, que fins i tot controlen importants marques europees com Jaguar o Range Rover, per exemple.

Un habitant de Nova Delhi respira cada dia els fums tòxics equivalents a fumar unes 40 cigarretes de tabac

El govern indi subvencionarà els fabricants elèctrics que produeixin i comercialitzin cotxes elèctrics al seu país, cosa que beneficiarà als fabricants autòctons i alleugerirà la transició vers el cotxe elèctric. De fet, el fabricant japonès Suzuki, amb una forta presència a l’Índia, ja ha patentat unes senzilles bateries de liti que costen l’equivalent d’uns 600 euros.

L’ambiciós pla estratègic indi inclourà també la creació d’una extensa xarxa de punts de càrrega elèctrica per poder abastir els més de 7 milions de cotxes elèctrics que l’Índia té previst matricular cada any fins al 2030.