Hyundai mostra les primeres imatges del Ioniq 5

Ara fa uns mesos us explicàvem que el mot Ioniq deixarà de fer referència a un model concret de la coreana Hyundai per passar a denominar la nova filial de cotxes elèctrics de la marca i que el full de ruta d'aquest canvi s’inicia amb el llançament comercial del SUV elèctric Ioniq 5 aquest 2021, seguit d’una berlina esportiva anomenada Ioniq 6 que arribarà el 2022 i un SUV molt gran de 7 places que rebrà el nom de Ioniq 7, previst per al 2024.

Tots els nous models elèctrics de la nova filial elèctrica Ioniq utilitzaran la nova plataforma elèctrica de la marca, anomenada E-GMP, que està pensada per poder allotjar bateries d’alta capacitat i compatibles amb punts de càrrega ràpids de gran potència de recàrrega. La producció estrenarà una nomenclatura específica que reservarà els números parells als turismes convencionals (berlines o compactes) i els senars als SUV i totcamins.

Segons aquest pla estratègic, el Ioniq 5 és el primer model d’aquesta nova filial elèctrica, i serà un vehicle amb carrosseria SUV, una de les preferències dels compradors europeus avui dia. D’alguna manera, aquest Ioniq 5 vol ser l’equivalent al futur Tesla Model Y o al ja conegut Ford Mustang Mach-e, entre altres.

La nova plataforma elèctrica E-GMP de Hyundai disposarà de bateries d’alta capacitat associades (amb potències definitives encara no confirmades), que han de permetre assolir autonomies de més de 500 quilòmetres, i un sistema de propulsió compatible amb potències de càrrega de fins a 800 V, cosa que permetria carregar el Ioniq 5 del 10% al 80% de la capacitat de les seves bateries en només 18 minuts, o recuperar l’energia equivalent per recórrer 100 quilòmetres en només cinc minuts.

La marca coreana ja es troba en la fase final de proves del seu Ioniq 5, i per amanir l’espera ha publicat les primeres imatges oficials del seu totcamí elèctric. Aquest nou vehicle estrena un nou llenguatge estètic de la marca coreana, amb el predomini de línies rectes i formes anguloses, que li aporten una imatge poderosa. A més, els fars led de tall quadriculat li aporten un aire més retro amb una tecnologia pròpia del segle XXI, i prescindeix dels retrovisors exteriors: els substitueix per càmeres i pantalles dins de l’habitacle, seguint l’exemple de l’Honda e.

Un altre dels elements que criden l’atenció del nou Ioniq 5 són les llantes de 20 polzades, específiques d’aquest model, amb forma de turbina. En el comunicat de la marca afirmen que aquesta nova versió representa un punt d’inflexió en l’evolució de la marca coreana i que aquest nou llenguatge estètic estrenarà la nova imatge de família de tota la filial Ioniq.