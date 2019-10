Hyundai iMax N, una furgoneta per fer el macarra

Siguem realistes: ningú necessita una furgoneta de 407 CV capaç de derrapar i deixar tothom bocabadat en el polígon industrial de la nostra ciutat. Ara bé, el departament esportiu de Hyundai, anomenat N Performance –autor del fantàstic i30 N Performance que vam provar fa alguns mesos– ha volgut sorprendre tothom amb un prototip anomenat Hyundai iMax Drift Bus, una autèntica bèstia de l’asfalt.

La idea no és del tot nova, ja que fa uns anys Renault va sorprendre tothom amb la fantàstica Espace F1 que va fer història als anys 90 del segle passat.

Aquesta furgoneta d’altes prestacions utilitza un motor de gasolina de sis cilindres en V (o V6, si ho preferiu) que ofereix 407 CV i 555 Nm de parell gestionats per una caixa de canvis de vuit relacions i que envia tota la potència a l’eix posterior.

Amb tot aquest torrent de potència la furgoneta de Hyundai necessita un diferencial autoblocant per poder fer maniobrable la furgoneta, a banda d’utilitzar un sistema de frenada d’altes prestacions, amortidors esportius específics, llandes de dinou polzades i neumàtics esportius de perfil baix.

Aquesta furgoneta, amb capacitat per a vuit ocupants, presenta un repartiment de pesos perfecte (50:50 sobre cada eix) sempre que totes les places estiguin ocupades per adults. Encara n'hi ha més, ja que les dues primeres fileres de seients tenen butaques esportives i un volant específic.

Per acabar aquest vehicle, amb un maleter que supera els 800 litres de capacitat, no es fabricarà en sèrie, tot i que Hyundai en fabricarà més prototips per demostrar la capacitat de la divisió esportiva N pels cinc continents.