Hyundai millora l’i30 N, l’amenaça coreana a la supremacia europea

Que l’i30 N és un dels millors compactes esportius del mercat no és cap gran novetat. De fet, quan vam provar-lo en profunditat vam concloure que, a falta de provar els nous Golf GTI i Cupra León (acabats de sortir del forn i que encara no hem provat amb calma), el coreà ens sembla el nou rei del segment dels cotxes compactes amb comportament esportiu.

A Hyundai saben molt bé que l’i30 N és la seva millor carta per fer-se un nom a Europa i guanyar-se reputació en el segment dels esportius, i després de versions alleugerides folrades de fibra de carboni, ara al seu model fetitxe li toca un rentat de cara i una actualització mecànica i tecnològica.

Possiblement no és gaire fàcil millorar l’actual i30 N sense estrenar una nova plataforma (i per tant un model nou de trinca de nova generació), però els enginyers de la marca coreana han optat per una nova imatge davantera, amb nous grups òptics led que li aporten un aspecte encara més agressiu i un para-xocs frontal que estilitza el conjunt.

Amb aquesta actualització de l'i30 N, Hyundai continua decidida a posar les coses molt difícils a Volkswagen (i a Cupra) en el segment dels GTI europeus

Mecànicament el nou i30 N passa dels 275 CV de potència dels models Performance als 280 CV i 392 Nm del nou model Performance, utilitzant el mateix bloc motor gasolina de 2 litres turbo. Aquest extra de potència, associat a un alleugeriment del cotxe (les llandes de 19 polzades del model Performance resten catorze quilos, i els seients esportius també permeten guanyar dos quilos a la bàscula) fa que ara acceleri de 0 a 100 en només 5,9 segons. La versió estàndard de l’i30 N, per la seva banda, manté els mateixos 250 CV i 353 Nm de parell.

L’altra gran novetat d’aquest restyling és que per primer cop Hyundai oferirà també una caixa de canvis automàtica de vuit relacions i doble embragatge, a banda del ja conegut canvi manual de sis relacions i el mateix sistema de tracció davantera.

Les versions hatchback o cinc portes i fastback o cupè amb maleter de tres cossos rebran l’actualització mecànica, però Hyundai encara no ha confirmat la data d’arribada d’aquest model rejovenit ni el seu preu definitiu.