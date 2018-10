Hyundai i30 N Option: pas al rei del polígon!

Les edicions especials amb paquets estètics de tall esportiu i juvenil poden ser perilloses: hi ha una línia molt fina que separa l’elegància o l’esportivitat del que coneixem com ‘tuning’ i que va viure el seu millor moment ara fa una colla d’anys.

Anem per parts, però. A aquestes alçades ningú dubta que l’i30 N i els seus 275 CV és un dels galls del segment dels GTI i que pot mirar als ulls de qualsevol rival europeu, però aquesta variant anomenada Option no suposa cap millora mecànica o de rendiment respecte el model de sèrie.

De fet l’i30 N Option fins i tot pot resultar massa barroc i recarregat per a molts dels clients potencials del segment, i de segur que no agradarà a la majoria de conductors, ja que el resultat final recorda massa -i no es vol amagar- a un cotxe que mentalment associarem al pàrquing de la discoteca del polígon de torn. Personalment no m’he pogut estar de recordar i associar mentalment aquesta estètica a un altre Hyundai, el Cupè, que va convertir-se en un dels cotxes més cobejats pels amants del ‘tuning’ a finals dels anys 90 i inicis dels 2000.

Aquesta variant permet 25 opcions de personalització interior i exterior, i inclou alguns detalls com un aleró posterior de fibra de carboni, un capó amb entrades d’aire sobredimensionades, llandes de 20 polzades, pinces de fre de color vermell pintura de color metàl·lic, nou difusor amb sortides d’ecapament de titani, seients esportius de tipus ‘baquet’ i acabats en Alcantera, pedals i pom del canvi de marxes d’alumini i diverses insercions i enganxines repartides per la carrosseria del compacte coreà.

El resultat final és cridaner i un punt exòtic, i curiosament esdevé contracultural en el segment, ja que els AMG A35 i A45, BMW M135i, Golf R i GTI o León Cupra, entre altres, han anat perdent el punt ‘racing’ o juvenil per guanyar elegància o estètica convencional que els faci més apreciats per un número més gran de conductors. Per això la proposta dels coreans -que tindrà el seu públic entusiasta- no deixa de ser discordant dins la tendència general d’aquest segment els darrers anys.