Hyundai i10, un cotxe petit a la conquesta de les grans ciutats

Quan Hyundai va llançar al mercat la primera generació de l’i10, poc s’imaginava que arribaria a conquerir una porció important del mercat de cotxes de tall urbà amb el seu nou model, que tenia la difícil missió de fer oblidar l’Atos, el primer cotxe urbà del segment A que van comercialitzar els coreans al mercat europeu.

Generació rere generació, l’i10 s’ha anat convertint en un model apreciat pel gran públic, tot i que els últims anys el mercat ha girat l’esquena cada cop més a aquests cotxes per focalitzar-se en els SUV, totcamins i crossovers que les grans companyies han llençat i que han eclipsat els cotxes de tall més tradicional. Ara fa uns anys vam provar la generació precedent d'aquest petit urbà coreà, que ens va semblar una opció magnífica per moure's en entorns urbans.

El nou Hyundai i10 estrena un disseny més urbà, juvenil i atrevit, que busca atraure els compradors joves i d’estil de vida urbà, seguint la tendència del seu cosí Kia Picanto (model amb el qual comparteix plataforma i elements mecànics) i els nous Opel Adam o Fiat 500.

Aquest petit urbà coreà fa 3,67 metres de llarg i 1,68 d’ample, i és 20 mil·límetres més baix i més ample que la generació precedent, cosa que fa que la seva silueta es vegi més atlètica i estilitzada.

Alguns dels seus punts forts són la possibilitat de personalitzar el cotxe gràcies a 21 combinacions diferents de colors i d’equipar un paquet estètic N Line amb llandes de 16 polzades i fars led que li aporten una presència especial.

Pel que fa als interiors, el nou i10 presenta un maleter de 252 litres de capacitat i espai per a quatre ocupants (tot i que la seva fitxa tècnica promet espai per a cinc passatgers). Els interiors, amb diversos nivells d’acabat, tenen racons diferents per emmagatzemar objectes i es troben presidits per una pantalla central tàctil d’alta definició de 8 polzades. També disposa –en les versions més equipades– d’extres tan increïbles en aquest segment com ara calefacció en els seients davanters i en el volant.

Mecànicament, Hyundai només ofereix dues opcions consistents en dos motors gasolina MPi de tres i de quatre cilindres amb potències de 67 o 84 CV, que es poden associar a una caixa de canvis manual de cinc relacions o una automatitzada (AMT) que també té cinc velocitats, sempre associats a una plataforma de tracció davantera (no hi haurà mai versions de tracció integral).

El nou i10 no serà un cotxe excessivament car, ja que els preus es mouen entre els poc més de 14.000 euros de les versions més bàsiques (la marca afirma que amb els diversos descomptes pot arribar a costar uns 10.650 euros) i els 20.000 de la versió més potent i ben equipada.