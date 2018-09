Audi podria ressuscitar un nom de 1932 per plantar cara als Mercedes-Maybach

Ara fa quatre anys Mercedes va recuperar la mítica submarca Maybach, la divisió de cotxes de gran luxe que ha trobat el seu posicionament al mercat, orientant la producció vers l’exclusivitat més que no pas el volum, per donar resposta a un petit segment dels compradors que disposen d’una gran capacitat adquisitiva.

Segons avança la revista digital Automotive News Audi vol una porció en aquest segment i per això ressuscitarà la mítica divisió Horch, que fa referència al cognom d’un dels fundadors de la marca. L’última vegada que Audi va fer servir el nom Horch en un dels seus models va ser l’any 1932, quan la marca va deixar de fabricar cotxes de luxe per abastir les necessitats armamentístiques del Tercer Reich en les beceroles de la Segona Guerra Mundial.

El primer model que recuperarà la històrica denominació serà l’A8 Horch, que es diferenciarà per uns materials de més qualitat, diverses plaques i elements identificadors i sobretot per un motor gasolina W12 que alimentarà el nou model de luxe d’Ingolstadt.

El motor W12 no és cap novetat dins el grup VAG, ja que fa anys que l’utilitza Bentley en alguns dels seus models. Aquest motor arriba als 585 CV de potència i homologa unes emissions de 290 g/km, una xifra prou elevada pels paràmetres actuals. A més a més aquest motor no és gaire eficient, ja que els seus consums de carburant es disparen amb facilitat per sobre dels 20 litres, tot i que aquesta dada no serà massa signficativa pels clients potencials de la nova submarca Horch.