Honda busca una segona vida per a les bateries dels seus cotxes elèctrics

Un dels problemes mediambientals dels cotxes elèctrics és la gestió de les seves bateries de liti, que perden propietats amb el pas del temps i que si són abocades al medi natural de manera descontrolada poden arribar a ser molt contaminants.

Honda ha posat fil a l’agulla a aquesta problemàtica ambiental i ha anunciat un nou projecte de la mà d’una empresa metal·lúrgica francesa anomenada SNAM (Société Nouvelle d'Affinage des Métaux), que preveu donar una segona vida a les bateries de liti dels cotxes elèctrics fins i tot si han perdut part de la seva capacitat d’emmagatzematge.

L’acord entre Honda i SNAM preveu que l’empresa metal·lúrgica reculli les bateries de liti i d’hidrur de níquel de la xarxa de concessionaris i tallers de la marca japonesa en 22 països europeus (entre els quals hi ha Espanya) i les processi per extreure’n totes les parts que es puguin aprofitar i reciclar complint amb les normatives mediambientals fixades per les institucions comunitàries.

Les bateries que estiguin en bon estat poden ser utilitzades com a magatzems elèctrics on emmagatzemar energia elèctrica obtinguda de fonts renovables com ara panells solars o molins eòlics abans d’abocar aquesta energia a la xarxa elèctrica. Per la seva naturalesa i utilitat, aquest és un ús especialment indicat per a habitatges o per solucionar les necessitats energètiques d'empreses de mida petita o mitjana.

Fins i tot les cel·les de les bateries de liti que estiguin malmeses i no es puguin aprofitar seran desmuntades per extreure’n materials reutilitzables com el cobalt, el liti o el coure gràcies a un procés tècnic d’hidrometal·lúrgia. Alguns d’aquests materials ja utilitzats es poden aprofitar com a matèria primera per elaborar i fabricar bateries noves, alleugerint d’aquesta manera la pressió sobre el medi natural, estalviant noves extraccions de materials a les zones de producció i l'impacte ambiental associat a aquestes activitats extractives.