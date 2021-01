Honda prepara el nou HR-V en format híbrid

Ara fa poc més d’un mes Honda ja ens va avisar que volia deixar de fabricar cotxes amb motors de combustió i centrar-se únicament en els cotxes híbrids i elèctrics com a pla de futur de la companyia. Aquest pla suposa que tots els seus models rebin algun sistema d’electrificació de sèrie, i ara li ha tocat el torn al seu totcamí mitjà HR-V, que es presentarà oficialment el 18 de febrer.

Però per amanir el temps d’espera Honda ja ha mostrat una primera imatge del nou HR-V e:HEV, que serà el nom complet del nou SUV híbrid d’Honda. Aquest model farà servir el nou sistema híbrid e-HEV de la marca japonesa, inspirat en la seva experiència a la Fórmula 1 i que resulta de la suma de tres motors diferents, un de combustió de gasolina 1.5 VTEC i dos petits motors elèctrics que fan les tasques de generador i d’impulsor del sistema de propulsió.

Aquest sistema, que ja hem pogut conèixer en el nou Honda Jazz que vam provar fa algunes setmanes, permet arribar a potències de 109 CV amb una entrega ràpida del parell amb consums de carburant realment continguts i baixes xifres d’emissions de gasos contaminants a l’atmosfera, i es converteix en una solució realment pràctica per als usuaris d’aquest tipus de vehicles en entorns urbans. Caldrà veure, però, si finalment Honda fa servir la mateixa mecànica estrenada amb el Jazz o més aviat la de 184 CV –també híbrida– que fa servir el SUV gran de la marca, anomenat CR-V.

Per acabar cal esmentar que el nou HR-V podria estrenar un nou llenguatge estètic més esportiu i estilitzat, ja que la primera imatge oficial presentada per la marca japonesa mostra una carrosseria d’un estil més cupè en el seu pilar C o muntant posterior.