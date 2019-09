Honda e, un elèctric més barat del que pensàvem

L’Honda e és un petit cotxe elèctric urbà d’estil retro o ‘vintage’ que ha estat molt ben acollit per la crítica especialitzada i el públic en general. El fet de prescindir de retrovisors convencionals, i substituir-los per càmeres i pantalles integrades als panells de les portes, o la seva estètica simpàtica i juganera l’han convertit en un dels models més mediàtics del Saló de Frankfurt, que se celebra aquestes setmanes.

Precisament ha sigut a Alemanya on Honda ha fet públics els preus definitius del seu primer cotxe totalment elèctric, i ha sorprès positivament, ja que, tot i no ser barats, són menys cars del que inicialment prevèiem.

El nou Honda e de 100 kW (136 CV de potència convencionals) tindrà un preu base de 34.800 euros al nostre mercat, però, un cop aplicats els descomptes i ajudes institucionals com el Pla Moves, amb un pressupost de 45 milions d’euros per incentivar la compra d’un cotxe elèctric, el seu preu final serà de 29.300 euros a l’estat espanyol, un preu competitiu i no gaire allunyat del Nissan Leaf o el Renault Zoe, referències de la mobilitat elèctrica a un preu més o menys assequible.

La versió més potent i equipada anomenada Advance arriba als 113 kW de potència (154 CV tradicionals) i té un preu de compra de 37.800 euros, que es poden convertir en 32.300 euros gràcies a les ajudes i promocions institucionals per la compra d’un cotxe elèctric.

Més enllà del preu, l’Honda e té l’atractiu del seu sistema de càrrega ràpida, que permetrà recuperar el 80% de l’autonomia del cotxe en només mitja hora. A més, aquest promet ser un cotxe dinàmic, ja que el seu motor enviarà el parell a les rodes posteriors per millorar el seu comportament i fer-lo més esportiu i dinàmic. La seva autonomia final serà superior als 200 quilòmetres, més que suficients per a un ús urbà i diari del vehicle.

Honda obrirà aquest mes el període de reserves per als clients que vulguin adquirir un Honda e, tot i que les primeres entregues de les unitats reservades no s’entregaran abans de l’estiu del 2020.