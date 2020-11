Honda Rebel 1100, etern retorn

El món cruiser o custom no és territori únic de les marques americanes. Fabricants europeus i japonesos també han ofert al llarg de la seva història models en aquest segment. Honda n'és un, i tot i que en els últims temps no ha tingut presència, el 2021 torna per la porta gran amb la nova Rebel 1100.

Fa tres anys la marca nipona va presentar la CMX 500 Rebel, un model que pretenia oferir una cruiser moderna i apta per als nous posseïdors del carnet A2. La fórmula sembla haver funcionat i això ha fet que després de molts rumors en els últims mesos, finalment es presenti la versió 1100. Estèticament incorpora molts pocs canvis respecte a la seva germana petita, i a les fotos veiem que tot i que les seves dimensions -com el pes- serà superior, continuarà sent una moto molt amable amb les talles petites i amb el públic femení, un dels grans oblidats del mercat i que cada cop és més rellevant en el segment.

Els grans canvis respecte al model 500 vindran de la part del motor i de la tecnologia. El motor 1100 prové de la CRF 1100 Africa Twin, convenientment adaptat a l'esperit cruiser de la Rebel i que ofereix 87 CV. El seu parell motor, un detall molt important en aquest tipus de motos, també es generós i arriba fins als 98 Nm a 4.750 rpm. Per a la transmissió, a part del canvi convencional, també estarà disponible el canvi semiautomàtic DCT de la marca, revisat perquè ofereixi molta potencia a baixes revolucions. L'apartat tecnològic es completa amb els tres modes de conducció, un control de tracció regulable, un control de velocitat i un anti-wheeling.

La nova Rebel 1100 arribarà cap a la primavera del 2021 amb un bon nombre d'accessoris de personalització, a un preu que Honda encara no ha fet públic.