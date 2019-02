L’Hispano Suiza Carmen disposarà de tecnologia de la Fórmula E

De mica en mica anem sabent detalls del nou Hispano Suiza Carmen, l’hipercotxe esportiu elèctric de 1.000 CV de potència que suposarà la resurrecció de la mítica marca barcelonina Hispano Suiza en ple segle XXI. Un projecte liderat per Miquel Suqué, besnet del fundador de la marca, a qui vam poder entrevistar ara fa uns mesos.

El nou Carmen (s’anomenarà així en honor de la mare de Miquel Suqué i neta del fundador, Damià Mateu) utilitzarà un xassís monocasc de fibra de carboni com els que s’utilitzen en els models de competició fets a mà específicament per a cadascun dels 5 o 7 models que Hispano Suiza té previst fabricar cada any.

Aquest cotxe serà un model retrofuturista, és a dir, que combinarà elements del passat insiprats en el preciós Hispano Suiza Dubonnet Xenia amb nous elements de disseny propis del segle XXI, per obtenir un resultat que promet ser espectacular.

Ànima de Fórmula E

Aquest hipercotxe elèctric de 1.000 CV podrà accelerar de 0 a 100 en tan sols 2 segons, i els responsables del potencial del vehicle són els treballadors de QEV Tech, una empresa catalana situada a Montmeló (ben a prop del Circuit de Catalunya) amb molta experiència en el món de la competició i la mobilitat elèctrica.

De fet, QEV Tech treballa amb l’equip Mahindra de Fórmula E, entre altres, i utilitzarà l’experiència apresa en el món de la competició per crear el primer cotxe elèctric de luxe i altes prestacions mai fabricat a Catalunya.

Tot i que encara cal esperar al Saló de Ginebra, el nou Carmen podria optar per un sistema de propulsió format per quatre motors (un sobre cada roda motriu) que treballen sincronitzats per oferir la màxima capacitat dinàmica sense comprometre la tracció, l'estabilitat i la seguretat del vehicle.