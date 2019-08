L’Hispano Suiza Carmen passeja els seus 1.019 CV pels carrers de Barcelona

Aquesta setmana l’Hispano Suiza Carmen ha sortit per primer cop a circular per la via pública pels carrers de Barcelona, la ciutat on es va fundar la companyia original l’any 1904.

Tot i que les primeres unitats del Carmen no es començaran a entregar abans del mes de juny del 2020, el primer model identificat amb una placa commemorativa amb el número 001 s’ha deixat fotografiar per alguns dels monuments més emblemàtics de la ciutat, com ara la Sagrada Família, el MNAC i el passeig de Gràcia, entre d'altres.

La companyia presidida per Miquel Suqué Mateu (a qui vam entrevistar fa uns mesos) i integrada dins del Grup Peralada seguirà provant aquesta primera unitat per les carreteres catalanes durant tot el mes d’agost i a partir del setembre es traslladarà al circuit malagueny d’Ascari per acabar de posar a punt el cotxe a alta velocitat en un espai tancat al trànsit.