Harley-Davidson Sport Glide, dues motos pel preu d'una

La Harley-Davidson Sport Glide és la gran novetat de Harley-Davidson per al Saló de Milà, que es celebra aquests dies a la capital llombarda. Segons apunta la mítica marca nord-americana, el punt fort d'aquesta moto és la seva polivalència, que la converteix en una moto apta per viatjar o passejar-se al més pur estil 'custom'.

La clau de la metamorfosi d'aquesta Harley són dos elements que es poden col·locar amb facilitat: els dos maleters auxiliars i una protecció en forma de cúpula que es pot fixar sobre el far davanter per protegir-nos del vent. Així doncs, la Sport Glide es pot convertir amb facilitat en una moto còmoda per viatjar o una 'custom' amb cert gust ‘retro’ o 'vintage'.

A més, la nova creació de Harley-Davidson té un sistema de suspensió electrònica regulable, que permet predeterminar la rigidesa i l'alçada de les suspensions en funció de les necessitats específiques de cada moment. També comptarà amb pantalla central, accelerador electrònic amb control de velocitat de creuer, llums LED, alarma i punts USB.

Mecànicament, la Sport Glide utilitzarà un motor de dos cilindres en V que erogarà 89 CV i un so en la línia de l'ADN de Harley-Davidson. El seu preu de sortida al nostre mercat serà de 19.500 euros