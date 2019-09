El nou Golf tindrà motors dièsel un 80% menys contaminants

Tot i la seva aposta per l’electrificació, a Volkswagen continuen creient en el dièsel. I és que aquest combustible és –encara– popular al Vell Continent, ja que els seus motors consumeixen menys combustible a igualtat de cilindrada i potència que els motors de gasolina, un factor de compra encara decisiu per a milions de conductors europeus.

Amb un Dieselgate cada cop més llunyà i la lliçó apresa, els de Wolfsburg han anunciat que el motor TDI que estrenarà la vuitena generació del Golf –i que presumptament també utilitzarà el nou León– serà el motor dièsel més net mai fabricat pels de la Baixa Saxònia, i que reduirà un 80% les emissions actuals de NOx gràcies a un nou sistema de reducció selectiva de la catàlisi amb dos injectors d’AdBlue o urea capaços de reduir al mínim les emissions de gasos i partícules contaminants.

La vuitena generació del Golf, que Volkswagen presentarà oficialment a l'octubre, serà més ecològica i tecnològica que mai, i suposarà un gran salt endavant per la marca alemanya. El nou Golf serà més lleuger i més eficient, i també hi destacaran noves versions híbrides endollables (PHEV) que volen donar continuïtat a l'actual GTE, microhíbrides amb un sistema elèctric de 48 V i versions impulsades per GNC o gas natural comprimit.

Estèticament el nou Golf tampoc suposarà cap revolució estètica (de fet en les set generacions precedents el Golf no ha canviat gaire la seva fisonomia), però per primer cop la vuitena generació podria no comptar amb versions de carrosseria de tres portes ni familiar, i el seu interior serà més tecnològic i digitalitzat, prescindint dels tradicionals quadres de comandaments analògics.