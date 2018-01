Genovation GXE, un Corvette elèctric amb 800 CV de potència

Genovation és una empresa nord-americana especialitzada en preparar diversos cotxes ja existents. En aquest cas Genovation crearà un esportiu elèctric amb més de 800 CV sobre la base d’un Chevrolet Corvette C7, tota una llegenda de la indústria de l’automòbil nord-americana.

El Genovation GXE es podrà veure per primer cop al CES de Las Vegas que aixeca el teló el pròxim 9 de gener, i obtindrà tota la seva potència de dos motors elèctrics -un sobre cada eix- que a més dels ja esmentats 800 CV de potència oferiran un parell màxim de 949 Nm i una velocitat punta de 336 km/h, esdevenint el cotxe elèctric fabricat en sèrie més ràpid de la història.

Els clients poden personalitzar alguns elements mecànics i tecnològics al seu gust, com per exemple escollint entre una transmissió manual o automatitzada de 7 relacions, però no podran escollir el sistema de tracció del Genovation GXE, ja que tan sols es fabricarà en versió de propulsió (tracció posterior), com sempre ha fet el Corvette original.

Genovation Cars començarà a fabricar el cotxe en sèrie durant el 2018, i entregarà els models produïts durant els primers mesos de 2019. En total té previst fabricar 75 unitats a un preu base de 750.000 dòlars (uns 620.000 euros al canvi actual).