General Motors vol tancar set fàbriques i acomiadar 14.000 treballadors

L'arribada del cotxe elèctric i l'auge de nous competidors asiàtics, europeus i fins i tot nord-americans han perjudicat molt General Motors, un gegant de la indústria nord-americana i símbol automobilístic del país. De fet, el canvi de paradigma de les preferències dels compradors nord-americans, que demanen cotxes elèctrics i híbrids o amb un consum de carburant més moderat, ha agafat a contrapeu la multinacional de Michigan.

El segon fabricant d'automòbils del món en volum total vol acomiadar 14.000 dels més de 53.000 treballadors que actualment té en plantilla, un 15% de tots els operaris que la marca té als Estats Units i el Canadà. D'aquests 14.000 treballadors que General Motors vol acomiadar 8.000 són personal fix de l'empresa, mentre que la resta (uns 6.000) són personal laboral discontinu o sense contracte fix. Aquesta retallada també afectarà els directius, perquè GM també vol acomiadar el 25% dels seus executius per intentar millorar la competitivitat de l'empresa.

El pla de General Motors té com a objectiu aconseguir una retallada de costos de més de 6.000 milions de dòlars anuals

A banda dels acomiadaments previstos General Motors vol tancar les línies de muntatge i fabricació de motors d'Ontario (Canadà), Detroit i Ohio, a més de les fàbriques de caixes de canvis de Maryland i Michigan.

A ningú se li escapa que l'anunci de General Motors és un terratrèmol i una desafiament polític al president Donald Trump, que va prometre defensar l'economia nord-americana i els llocs de treball del país de l'amenaça de deslocalitzacions i acomiadaments. De fet, els assessors econòmics de l'administració Trump ja s'han començat a moure per intentar trobar alguna solució que salvaguardi els llocs de treball nord-americans, tot i que l'acord entre les dues parts sembla difícil a hores d'ara a causa de la greu crisi que està passant el fabricant americà, que inclou dins seu diverses submarques com Buick, Cadillac o Chevrolet.

Decadència de llarga durada

La crisi de General Motors no és nova. De fet, el 2010 va haver de deixar morir algunes marques del grup automobilístic com les mítiques Hummer i Pontiac, la sueca Saab o la coreana Daewoo per fer front a la crisi global que va afectar greument totes les estructures del grup industrial.

A totes aquestes marques desaparegudes cal sumar-hi el fet que l'any passat (2017) General Motors també va vendre les europees Opel i Vauxhall al grup francès PSA, que en pocs mesos ha pogut fer rendibles unes marques que generaven anys de pèrdues sota la direcció de General Motors.