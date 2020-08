General Motors podria crear una filial de cotxes elèctrics per competir amb Tesla

General Motors va haver de canviar la seva estratègia comercial ara fa cinc anys: replegament industrial (va vendre Opel a Peugeot), disminució de l'oferta de vehicles i marques i aposta pels cotxes elèctrics com a paradigma de creixement futur.

Fruit d’aquesta aposta, els de Michigan han presentat una nova generació de bateries de liti anomenades Ultium més lleugeres i econòmiques, amb capacitat d’entre 50 i 200 kW i que poden oferir autonomies de fins a 640 quilòmetres.

Aquest moviment no ha passat desapercebut als analistes financers i econòmics més importants dels Estats Units i als creditors de la companyia, com el Deutsche Bank, que aconsellen al gegant nord-americà crear una submarca o filial diferenciada de la resta de marques del grup enfocada i especialitzada en els cotxes elèctrics per revaloritzar i posicionar-se en un mercat dominat per Tesla.

De fet, aquesta és l’estratègia que ha fet servir Hyundai amb la seva nova filial Ioniq, o Daimler amb els EQ, diferenciats dels Mercedes-Benz de combustió. Ford, el gran rival històric de General Motors, ha apostat per Rivian, una marca que vol derrotar Tesla en el segment dels totcamins i camionetes o pickups elèctrics.

Amb tot, General Motors de moment no avança en aquest sentit, ja que el seu pla d’electrificació passa per recuperar models i marques de la seva cartera en un format electrificat, com el cas del nou Hummer elèctric que es presentarà a finals d’aquest any.