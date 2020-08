GMA T50, un esportiu de la vella escola

Gordon Murray era el cap de desenvolupament de McLaren quan els de Woking van presentar el McLaren F1 de l’any 1992, considerat per molts experts un dels millors esportius de la història. Vint-i-vuit anys després Gordon Murray ja no treballa per McLaren si no per compte propi, però ha volgut crear el successor espiritual de la seva obra mestra amb el flamant T50.

Aquest hipercotxe, construït íntegrament per Gordon Murray Automotive, és l’últim exemplar d’una espècie en perill d’extinció, ja que gràcies al seu xassís i la seva carrosseria d’alumini, fibra de carboni, kevlar i altres elements lleugers tan sols homologa 980 quilos a la bàscula, i utilitza un motor de dotze cilindres en V (o V12) atmosfèric d’origen Cosworth que arriba als 650 CV de potència en posició central posterior associat a una caixa de canvis manual de sis relacions amb una palanca en H, que respecta la típica configuració dels esportius dels anys 80 i 90 del segle passat.

EL T50 deu el seu nom al fet que serà el cinquantè cotxe desenvolupat per Gordon Murray, i promet ser la síntesi de la seva herència i estil de disseny. Sense anar més lluny, el T50 incorpora un ventilador de 400 mil·límetres per generar més adherència (efecte terra), una solució que Gordon Murray va estrenar amb el Brabham BT46 de la temporada 1978 de Fórmula 1.

Aquest cotxe no vol ser el cotxe més ràpid del món, ni pot (ni vol) competir amb els hipercotxes de Ferrari o McLaren, si no que vol ser “el millor cotxe analògic mai fabricat” i que “ofereixi les sensacions més gratificants possibles als conductors”, segons afirma Murray. De fet el cotxe no incorpora cap mena de sistema digital d'infoentreteniment: "la diversió és conduir-lo, i no tocar pantalles", segons creu Murray.

Sigui com sigui, el nou GMA T50 començarà la seva producció l’any 2022 amb una producció limitada de només 100 unitats, coincidint amb el trentè aniversari del McLaren F1. El seu preu, de 2,25 milions d’euros abans d’impostos, no serà cap impediment per a que Gordon Murray Automotive vengui tots els cotxes fins i tot abans de fabricar-los: de fet ja hi ha molts clients interessats en sumar aquest cotxe analògic a la seva col·lecció.