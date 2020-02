Francesca Sangalli: "L’art defineix la cultura d’un poble, i el nou Seat León té l’esperit de Barcelona"

Francesca Sangalli, una de les dissenyadores més importants d’Europa dels últims anys i responsable de crear els colors i els materials dels nous cotxes de Seat, revela com ha concebut el León.

¿El nou León és un producte més femení que en generacions anteriors?

Seat busca un client jove, el més jove de tot el grup. De fet, el perfil del client de la casa és el més jove del grup, amb una edat mitjana de tan sols 35 anys, deu anys menys que la resta de marques. I això permet que els cotxes que fa Seat siguin transversals, ja que en les noves generacions la frontera entre gèneres cada cop està més difuminada.

Però el León, com l’Arona, sembla tenir molt d'èxit entre les dones, un sector que històricament no era un dels punts forts de Seat.

El nou León té molt de caràcter, és molt esportiu, però alhora és molt sofisticat, molt sensual i potser això fa que sigui més atractiu per a un públic femení, tot i que cal tenir molt clar que aquest és un cotxe destinat a un públic jove independentment del gènere, pensat per agradar a tothom.

Com definiria l’estil del nou León?

La nostra idea era simplificar al màxim el cotxe per donar una sensació de lleugeresa i una atenció molt gran a les proporcions per obtenir un cotxe amb serenor i harmonia.

Què ha inspirat Barcelona al nou León?

El modernisme català m’agrada moltíssim i tant Gaudí com Domènech i Montaner o Puig i Cadafalch són una font inesgotable d’inspiració per als dissenys de Seat. A més, el nou León amaga un detall de disseny que el connecta amb la ciutat i que us podem explicar.

Quin és, doncs, aquest detall?

Es tracta d’un detall de l'interior, que nosaltres anomenem "torre de Calatrava". És un volum que separa l’habitacle en dues meitats, de manera asimètrica. L'anomenem així perquè ens recorda l’estructura de la torre de l’Anella Olímpica de Montjuïc, creada per Calatrava.

¿Pot ser que les sortides d’aire dels interiors recordin els balcons i les xemeneies de la Pedrera?

Potser sí: les sortides de ventilació tenen un aspecte escultòric, cosa que els proporciona força i estil dins del conjunt.

Per tant, ¿podem dir que el nou León porta una mica de l’art de Barcelona en el seu ADN?

És important veure com l’art representa la cultura d’un poble. L’art surt de la cultura d’un poble i el defineix com a tal. Si vols veure el millor modernisme del món, el trobaràs aquí. El nou León té una mica de l’esperit de Barcelona, ja que ens hem inspirat en diversos elements de la ciutat: la seva gent, el seu art, la seva llum tan forta i intensa que crea una sensació diferent dels contrastos.

Els interiors del León també semblen més grans del que són, fan la sensació d’amplitud.

Exactament. Gràcies a les línies horitzontals que té a dins es genera una percepció espacial en l’interior que tendeix a obrir-se i l’ús dels colors i els materials està en la mateixa línia, per crear una atmosfera diàfana.

Precisament aquest nou León també ha fet un pas endavant en els materials utilitzats, oi?

El nou León fa un salt de maduresa: els nous materials, els colors escollits, la sensació de fermesa i el bon nivell dels acabats fan que el cotxe aporti aquesta sensació de qualitat, sempre mantenint les proporcions i la simplicitat en el disseny.

Però la simplicitat en el disseny... ¿vol dir que està menys treballat que altres generacions del León?

No, en absolut. La simplicitat no vol dir que el cotxe sigui menys cotxe que un altre. Es busca la funcionalitat i l'ergonomia, i cada part del cotxe, tant interior com exterior, té assignada una funció.