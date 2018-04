França estrena el seu autobús elèctric de llarg recorregut

Les ciutats d’Amiens i París, separades per una distància de 170 quilòmetres, estaran connectades per un nou autobús de passatgers totalment elèctric desenvolupat per les empreses franceses B.E. Green i Flixbus.

Serà el primer cop que un país europeu utilitzi un autobús de passatgers totalment elèctric, i servirà d’exemple pels projectes que ja es desenvolupen a altres països. De fet a Alemanya ja hi ha un projecte d’autobús elèctric de passatgers amb una autonomia real superior als 300 quilòmetres.

Els impulsors del projecte afirmen que aquest nou autobus podria retirar uns 30 cotxes privats cada trajecte, cosa que significaria un estalvi de 140 tones de Co2 a l’atmosfera cada any. A més, els fabricants insisteixen que aquests vehicles tenen un impacte mínim en la contaminació acústica en entorns urbans.

Aquest nou autobús té un preu de 400.000 euros -un 30% més que un autobús de combustió equivalent- però els seus fabricants justifiquen la diferència de preu basant-se en els seus menors costos de manteniment i estalvi de combustible.

El preu pels passatgers que utilitzin aquest autobús serà de 12 euros per trajecte, i la durada del viatje serà inferior a les dues hores.