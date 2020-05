Ford treballa en una versió picant del Puma

El Puma és un model llegendari de Ford, que ara fa uns mesos va reessucitar en format SUV o totcamí, aprofitant la plataforma i mecànica del nou Focus, per omplir la demanda creixent de totcamins, SUV i crossovers en el segment B o utilitari, models de poc més de quatre metres de llarg i amb prou espai per viatjar còmodament i prou compactes per moure’s amb agilitat per la ciutat.

Repetint la fórmula d’èxit del Fiesta, Ford ja ha confirmat la versió esportiva o picant del Puma, anomenada Puma ST, que ha d’arribar al mercat l’any vinent amb una posada a punt del xassís, motorització i electrònica heretades del Fiesta ST, model del qual deriva i que vam provar ara fa un any i mig.

Un dels punts forts del Puma convencional ha sigut la seva sorprenent agilitat, pel que s’espera que la versió ST del Puma es consolidi com un dels totcamins més dinàmics del segment.

El Puma ST disposarà d’una imatge més juvenil i radical que el model estàndard gràcies a unes llandes més grans, pinces de fre de tall esportiu, una carrosseria uns pocs centímetres més baixa i unes cues d’escapament més grans, entre altres detalls que encara s’han de confirmar.

Mecànicament el Puma ST utilitzarà el mateix motor gasolina de tres cilindres turbo 1.5 EcoBoost que ja fa servir el Fiesta ST i que ofereix 200 CV i 290 Nm de parell, tot i que algunes fonts apunten la possibilitat que aquest SUV esportiu pugui fer servir la mecànica de quatre cilindres del Focus ST, que arriba als 280 CV de potència i que també vam provar fa alguns mesos. Ara bé, sembla difícil que el Puma ST arribi a associar la seva mecànica amb un esquema de tracció integral a les quatre rodes per motius de costos de desenvolupament i producció.