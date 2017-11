Ford inverteix 750 milions d’euros a València

L’èxit comercial del Kuga (que tot just aquest any vinent estrenarà una nova generació), el SUV compacte de Ford, i la productivitat i els números verds de la planta d’Almussafes han possibilitat una nova inversió per part de la multinacional nord-americana a la seva planta del País Valencià.

Des de l’any 2011 Ford haurà invertit més de 3.000 milions d’euros a la seva factoria, que ja és la més important de Ford al Vell Continent i que ha fabricat més de 12 milions de vehicles en els seus 41 anys d’història.

El Kuga suposa el 50% de la producció de la planta d’Almussafes, que compta amb uns 8.000 treballadors. A més, la fabrica valenciana també fabrica en exclusiva els models Transit i Tourneo Connect a més dels Mondeo, S-Max i Galaxy.

Tot i que aquesta inversió no suposarà noves incorporacions a la plantilla, assegura els llocs de treball existents i consolida la planta valenciana com una referència de Ford a nivell mundial, ja que la fàbrica d’Almussafes exporta el 90% de la seva producció i genera un important impacte econòmic a les diverses indústries auxiliars del País Valencià.