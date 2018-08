El Ford Ranger Raptor arribarà a Europa el 2019

El Ford F-150 Ranger Raptor és la camioneta descoberta (o ‘pickup’) més venuda de la història, i el líder indiscutible de vendes als Estats Units dels últims 20 anys. Ara la marca de l’oval farà aterrar la versió més radical de la seva camioneta al nostre mercat buscant competir amb els SUV grans que tan de moda estan al Vell Continent.

El Raptor és la variant més dura i radical de la gamma F-150, gràcies a les modificacions i preparacions de la divisió Ford Performance. Entre altres detalls, els Raptor disposen d’amortidors específics Fox Racing derivats dels de competició, de tracció integral permanent i d'un xassís reforçat per una pràctica intensiva fora de l’asfalt.

Ford comercialitzarà una sola variant mecànica amb un motor dièsel associats a un canvi automàtic amb convertidor de parell que arriba a les deu velocitats. El motor dièsel 2.0 EcoBlue de quatre cilindres disposarà de 213 CV de potència i un parell de 500 Nm. De moment no està previst que Ford introdueixi a Europa la variant gasolina que comercialitza als Estats Units, que disposa d’un motor de sis cilindres en V (o V6) amb més de 450 CV de potència.

Tecnològicament el Ranger Raptor disposarà de tot l’arsenal multimèdia de Ford, que inclou un sistema multimèdia Sync 3 i pantalla tàctil de vuit polzades de sèrie, a més de diverses ajudes a la conducció com un control d’estabilitat que gestiona els amortidors i el balanceig de la carrosseria, assistent de remolc, control de descens o control de càrrega adaptatiu, entre d'altres.

Aquesta camioneta amb vocació de totterreny disposa de sis modes de conducció que modifiquen l’electrònica de les suspensions i la direcció i la gestió de motor i caixa de canvis, anomenats Normal (amb paràmetres estàndard), Sport (per a un comportament més esportiu), Grass, Gravel and Snow (Herba/Grava/Neu, per garantir la màxima tracció en ferms amb poca tracció), Mud and Sand (Fang/Sorra, per afrontar ferms tous), Rock (Roca, per a zones de pedra més dura) i Baja (una mena de mode esportiu pensat per a un ús fora de l’asfalt en pistes en molt bon estat).