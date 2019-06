El nou Ford Puma reneix en format SUV

El Ford Puma tornarà a les carreteres de mig món. Ford ha recuperat el nom Puma per batejar el seu nou totcamí esportiu aprofitant la plataforma, la tecnologia i les motoritzacions del Fiesta per intentar fer-se un forat en el segment dels SUV urbans o SUV-B.

Estèticament el nou Puma destaca per un disseny agressiu, juvenil i esportiu que el fa realment atractiu i molt adreçat al gust dels compradors europeus, per als quals el segment dels ‘crossovers’ de tall urbà és més important, amb grans creixements de vendes anuals.

A diferència del Puma original, que Ford va comercialitzar entre el 1997 i el 2002, el nou Puma presenta una carrosseria més elevada, però conserva les línies estilitzades als laterals, un frontal agressiu amb grups òptics estirats amb tecnologia led que recorden als que utilitzen els actuals Focus i Fiesta, el supervendes de la marca nord-americana.

On el nou Puma va una passa més enllà que la resta de la competència del segment és en la capacitat del maleter, que arriba als 456 litres de capacitat i disposa d’un doble fons amb 80 litres més per encabir-hi i transportar objectes.

Pel que fa als interiors, el nou Puma incorpora les mateixes solucions estètiques i de disseny de l’actual Fiesta, model del qual deriva, i presenta un tauler tecnològic on destaca la gran pantalla central tàctil amb 12,3 polzades i un quadre d’instruments totalment digital.

A més a més, el Puma disposarà de seients amb funció de massatge (opcionals), i un arsenal tecnològic que inclou un punt de càrrega sense fils per telèfons compatibles, dos ports USB, un punt de connexió wifi, sistema d’infoentreteniment SYNC3 compatible amb AppleCarPlay i Android Auto i el paquet Ford PassConnect que ens informa al nostre terminal mòbil de l’estat del vehicle de diversos paràmetres com ara el nivell de carburant, l'estat de la bateria, la localització del cotxe i la funció d’arrencada a distància, entre altres.

Esportiu i microhíbrid

El nou Puma ofereix d’entrada dues opcions mecàniques que mariden un motor gasolina 1.0 EcoBoost de tres cilindres amb un sistema microhíbrid o ‘mild hybrid’ de 48 V que li permet obtenir una etiqueta ECO de la DGT i que ofereix 125 o 155 cv de potència associats a un canvi manual de sis relacions.

Més endavant Ford oferirà un motor gasolina sense associar-se a un sistema microhíbrid i una variant dièsel, així com un canvi automàtic opcional de set relacions. Ara bé, en principi no hi haurà versions equipades amb sistema de tracció integral ni variants esportives RS, com a mínim en un futur immediat.