Ford Puma ST, un SUV esportiu de 200 CV i 34.000 euros

Finalment, Ford ha presentat la versió ST o esportiva del seu SUV de moda, el Puma. Tot just ara fa algunes setmanes us vam oferir la prova del nou Ford Puma, que ens va sorprendre pel seu dinamisme i agilitat en les versions estàndard, però la marca de l’oval vol anar més enllà amb una mecànica més potent i una posada a punt específica en aquesta versió Puma ST.

El nou Puma ST té un preu base de 34.000 euros, que es poden incrementar amb facilitat fins al voral dels 40.000 en cas de voler equipar aquest SUV esportiu amb algun dels molts extres dels quals disposa. A aquestes altures tots sabem que 34.000 euros són molts diners per un totcamí del segment B que es basa en la plataforma i xassís del Fiesta, però la marca nord-americana creu que la posada a punt del departament Ford Performance i el motor gasolina turbo de tres cilindres de 200 CV i 320 Nm de parell (que ja vam provar en el Fiesta ST), en justifiquen el preu.

Estèticament, aquest nou Puma ST és més agressiu i juvenil que el model del qual deriva gràcies a uns nous para-xocs més definits, un nou espòiler inferior que en millora la càrrega aerodinàmica i noves cues d’escapament dobles en la part posterior del cotxe. A més, el nou color verd que estrena el Puma ST destaca en contrast amb els plàstics de color negre del difusor, els protectors de baixos i el sostre, i fa un maridatge fantàstic amb les llandes de 19 polzades.

Els interiors del nou Puma ST també destaquen per l’arribada de nous seients esportius signats per Recaro, un volant específic de tall més esportiu, diverses insercions que simulen la fibra de carboni i alguns detalls esportius d’alumini com ara el pom de la palanca de canvis o els pedals del vehicle.

La posada a punt de Ford Performance, però, no és només estètica, ja que inclou barres torsionals de sèrie sobre l’eix davanter que milloren la rigidesa i la duresa de la direcció, més directa i comunicativa. Els preparadors de Ford també han retocat el xassís i les suspensions per convertir el Puma ST en una petita joguina en format SUV, i fins i tot hi ha integrat un nou diferencial davanter de desplaçament limitat LSD que millora el repartiment vectorial del parell de les rodes davanteres a l’hora d’enllaçar revolts i repartir pesos i inèrcies.

Amb tot, el Puma ST –que arribarà al mercat a inicis del 2021– té un gran rival a casa, ja que costa el mateix i presenta una potència 80 CV inferior a la del Focus ST, i fins i tot menys capacitat en el maleter o les places posteriors. Només el temps dirà si la moda SUV és un argument suficient per restar vendes al Focus ST, el model dinàmic de Ford més venut al Vell Continent fins ara, o fins i tot al Fiesta ST, model amb el qual comparteix plataforma i motor i que costa més de 10.000 euros menys.