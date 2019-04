El Ford Mustang es converteix en l’esportiu més venut del món per quart any consecutiu

Quan el vam poder provar vam entendre per què el Mustang és el cotxe de tall esportiu més venut a tot el món. De fet, durant l’any 2018 Ford en va vendre 113.066 unitats en 146 països de tot el món, tot i que el seu mercat principal segueix sent els Estats Units, on va matricular 75.842 cotxes durant l’any passat, cosa que representa un 67% del total.

Amb tot, aquest mite nord-americà cada cop es ven més a Europa. De fet, durant el primer trimestre del 2019 Ford ha incrementat un 27% les vendes a Europa, amb un total de 2.300 unitats matriculades al Vell Continent durant els primers tres mesos de l’any.

Segons apunta la marca nord-americana, aquesta sisena generació del Mustang, al mercat des de l’any 2015, ja ha venut més de mig milió d’unitats a tot el món. Segons els càlculs de Ford, unes 45.000 unitats han sigut entregades al continent europeu durant els últims quatre anys.

Una de les claus del seu èxit –més enllà de la seva estètica espectacular– és la seva política de preus: un Mustang amb motor V8 i 450 CV de potència costa uns 50.000 euros, més o menys el mateix que pot costar un Audi A5 o un BMW Sèrie 4 amb la meitat de potència i un equipament similar.