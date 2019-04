Ford presenta el nou Kuga, més gran i ecològic que mai

Menys SUV i més ‘crossover’. El nou Kuga evoluciona en la seva tercera generació cap a formes més sublims i un disseny més esportiu, hereu dels actuals Focus i Fiesta, i per primer cop introdueix la possibilitat de disposar de variants ecològiques semihíbrides o ‘mild-hybrid’, híbrides convencionals i híbrides endollables (PHEV) a banda de les ja conegudes versions amb motors de gasolina o dièsel.

El nou Kuga, que arribarà al mercat a finals del 2019 o inicis del 2020, vol adequar-se als paràmetres dels clients del segment, que demanen cotxes amb aparença elevada i un disseny més o menys dinàmic i juvenil, prioritzant el confort en ciutat i carretera a les seves capacitats fora de l’asfalt.

En aquest sentit es pot comprendre fàcilment que el nou Kuga sembli una versió elevada del Focus més que un totcamí amb tots els ets i uts. I és que, més que semblar-ho, ho és: el nou Kuga utilitza la plataforma modular C2 de Ford, estrenada pel nou Focus, que permet que aquesta tercera generació del Kuga sigui uns 90 més lleugera que la seva predecessora i la seva rigidesa de torsió augmenti un 10%.

Més enllà del seu disseny (que no deixa indiferent a ningú) el nou Kuga és també 6 centímetres més llarg, 1,7 més ample i 2 centímetres més baix, i el disseny de la seva calandra variarà en funció de l’acabat del model, com ja passa actualment en el Focus.

Els interiors del Kuga també han evolucionat i ara disposa de més espai a les places posteriors gràcies a l’augment de la batalla o distància entre eixos del vehicle. A més a més, aquesta segona filera de seients es pot desplaçar longitudinalment per millorar la modularitat interior, per bé que Ford no té previst comercialitzar cap versió amb set places.

Aquesta tercera generació del Kuga també vol ser més segura que mai gràcies als nous assistents d’ajuda a la conducció del paquet ‘Co-Pilot 360’ i que inclou control de creuer, frenada automàtica i adaptativa, detector de trànsit creuat i angles morts, sistema de manteniment de carril i reconeixement de senyals, entre d'altres.

Més ecològic que mai

Però on la tercera generació del Kuga esdevé realment revolucionària és en la seva aposta ecològica, ja que el nou Kuga estrenarà el nou sistema híbrid endollable (PHEV) de Ford, i que maridarà un propulsor gasolina 2.5 de quatre cilindres de cicle Atkinson (més eficient) amb un motor elèctric per obtenir una potència total combinada de 225 CV, una autonomia totalment elèctrica de fins a 50 quilòmetres i un consum mitjà de només 1,2 l/100 quilòmetres.

A banda del nou híbrid endollable o PHEV el Kuga també oferirà una versió híbrida convencional que marida propulsors de gasolina i elèctrics i aprofita l'energia cinètica del vehicle. També oferirà un consum mitjà de 5,6 litres, segons Ford. Per acabar la seva oferta ecològica el nou Kuga tindrà també una versió ‘mild-hybrid’ que associarà un motor dièsel 2.0 EcoBlue amb un alternador o motor d’arrencada de 48V que també faran servir els actuals Fiesta i Focus i que promet un consum de només 5 litres cada 100 quilòmetres.

Per acabar amb la seva oferta mecànica, el Kuga mantindrà motors gasolina EcoBoost de tres cilindres i 150 CV i dos motors dièsel EcoBlue 1.5 i 2.0 de 120 i 180 CV, respectivament. Tots els models es poden associar a un nou canvi automàtic de vuit relacions amb convertidor de parell i un selector amb quatre modes de conducció anomenats ‘normal’, ‘eco’, ‘sport’ i ‘wet’ –pensat per ferms relliscants- que modifiquen l’entrega de potència del cotxe i la gestió dels sensors i sistemes de tracció.